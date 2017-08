– Et mindre småfly har styrtet, opplyser politiet. Ulykken har skjedd like ved Ekeberg skole, like før klokken 12.30 tirsdag.

Like etter klokken 13.30 opplyser de videre at to personer er bekreftet omkommet etter ulykken.

– Ingen av elevene var i nærheten da ulykken skjedde, men flere kan ha sett ulykken, skriver rektor Inger Rønning i en sms til foreldrene til elevene ved Ekeberg skole.

– Det var mange vitner til hendelsen, også skolebarn. Holmestrand kommune har etablert kriseteam og er til stede ved Ekeberg skole. Politiet oppfordrer vitner til ulykken om å melde seg for politiet, opplyser de i en pressemelding.

Saken oppdateres.