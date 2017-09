Tiltalt mor undersøkt – rapport ventes om kort tid.

– Det var et sjokk for henne å se på nyhetene at hun kunne bli pågrepet for ikke å ha møtt til avtalt tid, sier forsvareren til den tiltalte moren, Aasmund Sandland. Ifølge Sandland skal den tiltalte moren ikke ha fått beskjeden om timeavtalen.

Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren på 13 år ble funnet død , sterkt avmagret, på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Moren og datteren var fra Bærum, men flyttet til Valdres kort tid før datteren døde.

Fakta om Valdres-saken: Ekspandér faktaboks 13 år gamle Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jentas mor, Camilla Lem Heggelund (45), er tiltalt for grov mishandling. Saken startet i tinghuset på Gjøvik 24. april i år, men ble avbrutt dagen etter da tiltalte ble akuttinnlagt. Nå er saken utsatt på ubestemt tid.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Kilde: NRK/NTB

– Fikk alvorlige følger

Kvinnas forsvarer, Aasmund Sandland, sier moren nå har vært i samtale med psykiatrisk sakkyndige. Foto: Runa Victoria Engen

Kvinna møtte aldri opp til avtalen med overlege og spesialist i psykiatri, Synne Sørheim. Hun hevder hun aldri fikk beskjeden. Sørheim er oppnevnt av Valdres tingrett for å vurdere om kvinna er i stand til å møte i retten etter at den planlagte rettssaken mot henne måtte avbrytes i vår. Da ble hun akutt innlagt på sykehus.

Morens advokat, Aasmund Sandland, sier til NRK at kvinnas lidelse blusset kraftig opp da hun leste saken om seg selv i media.

At kvinna ikke visste om avtalen, mener forsvareren skyldes at innkallinga ble sendt til feil adresse. – Helt unødvendig, sier Sandland ettersom kvinnas riktige adresse ble opplyst om i rettsmøtet i vår.

Avventer rapporten

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe sier konklusjonen i rapporten avgjør hva som vil skje videre. Foto: Erlend Kester Moe / NRK

Statsadvokaten i Hedmark og Oppland opplyser at kvinna kom frivillig til samtale med den rettsoppnevnte overlegen i starten av september. Hva som kom ut av undersøkelsen vil oppsummeres i en rapport.

Denne rapporten er ventet i løpet av september.

Den tiltalte mora ble funnet strafferettslig tilregnelig av rettspsykiater Terje Tørrisen før saken startet i vår.

Da hun var for syk til å gjennomføre rettssaken, ba aktor Arne Ingvald Dymbe hos statsadvokaten om en ny undersøkelse av henne, for å få avklart når saka kan gå for retten.

Sist saken ble berammet, var det satt av seks uker. 70 vitner skulle høres. Ifølge Valdres tingrett medfører stort press på domstolene at saka, trolig uansett, ikke vil komme opp før på nyåret.