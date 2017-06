Overlege og spesialist i psykiatri, Synne Sørheim, er oppnevnt av Valdres tingrett som sakkyndig i den såkalte Valdres-saken.

Sørheim skal vurdere om tiltale Camilla Lem Heggelund (45) «er i stand til å møte i retten, og herunder når hun vil være i stand til å møte», heter det i rettens avgjørelse.

SKAL VURDERE TILTALTE: Synne Sørheim er overlege og spesialist i psykiatri. Her er hun under terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik, der hun var en av fire psykiatrisk sakkyndige. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Uken før rettssaken startet 24. april i år leverte tiltalte inn en legeerklæring som sa at hun på grunn av sin diabetes ikke var i stand til å være til stede i retten utover når hun selv skulle forklare seg.

Hentet med ambulanse

Da hun startet sin frie forklaring brøt moren sammen en rekke ganger. Under rettssakens andre dag forklarte hun at hun hadde store problemer med blodsukkeret, og mindre enn to timer etter at retten ble satt ble hun hentet med ambulanse og akuttinnlagt.

Før saken startet hadde tiltalte blitt observert og funnet strafferettslig tilregnelig av rettspsykiater Terje Tørrisen.

Rettssaken ble først utsatt én uke, og senere på ubestemt tid på grunn av morens helsetilstand.

Aktor i saken, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, ba deretter retten om en ny rettspsykiatrisk vurdering av tiltalte, med håp om å få avklart når saken igjen kan gå for retten.

AKUTTINNLAGT: Den tiltalte moren ble hentet med ambulanse og innlagt på sykehus på rettssakens andre dag. Saken ble deretter utsatt. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Usikkert når saken kommer opp igjen

Camilla Lem Heggelund er tiltalt for grov mishandling og omsorgssvikt etter at datteren Angelica (13) døde på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Da hadde mor og datter bodd alene på hytta siden 5. oktober. Da hun var hos fastlegen for siste gang ble den 13 år gamle jenta veid til 41 kilo. Da hun døde fire måneder senere veide hun 21 kilo.

Heggelund nekter straffskyld, og forklarte i retten at hun mener hun ikke kunne gjort noe annerledes.

I SAMTALE: Aktor Arne Ingvald Dymbe og rettspsykiater Terje Tørrisen i en pause da rettssaken ble forsøkt gjennomført i april. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dommer i saken, sorenskriver Pål Prestesæter, ønsker ikke å uttale seg om avgjørelsen. Den tiltaltes forsvarer, Aasmund O. Sandland, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

NRK har tirsdag og onsdag forsøkt å få statsadvokat Arne Ingvald Dymbe i tale, uten å lykkes.

Det var opprinnelig satt av seks uker til saken. Det er usikkert når den kan berammes på nytt.