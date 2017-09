Tiltalt mor kan møte i ny rettssak

Mandag ble rapporten oversendt rettsmedisinsk kommisjon for godkjenning, før Valdres tingrett skal ta stilling til om saka skal berammes på nytt.

Det var nyttårsaften 2015 at ei 13 år gammel jente fra Lommedalen i Bærum, ble funnet død av avmagring, på familiens hytte på Beitostølen. Moren ble tiltalt for grov omsorgssvikt, men rettssaka som skulle vært gjennomført i vår, måtte avbrytes på grunn av hennes helsetilstand.

Krever tilpasninger

Karl Heinrik Melle leder den rettspsykiatriske kommisjonen som skal godkjenne de sakkyndiges rapport. Foto: NRK

Overlege og spesialist i psykiatri, Karl Heinrik Melle, leder gruppa som nå skal vurdere rettspsykiatrenes rapport. Melle var også leder for Den rettsmedisinske kommisjonen (DRK) som vurderte utredningene under rettssaka mot Anders Behring Brivik.

Melle vil ikke uttale seg om den framlagte rapporten, men sier på generelt grunnlag at når det handler om evne til å møte, vil det i stor grad være basert på skjønn.

– Det er lite klare kriterier, slik at de sakkyndige må utøve skjønn, sier Melle.

Kommisjonens oppgave blir å vurdere om skjønnet er rimelig utifra det som foreligger av skriftlig dokumentasjon, sier han, og helt til slutt blir det opp til retten å bestemme om det er rimelig at den tiltalte møter i retten. Melle mener de sakkyndiges vurdering veier tungt, så lenge rapporten ellers ikke har mangler. Han sier de både har undersøkt tiltalte personlig, og har innsikt i alle saksdokumenter i motsetning til kommisjonen som forholder seg til det de får framlagt.

I rapporten fra de sakkyndige tas det forbehold om visse tilpasninger for at moren skal kunne følge saken.

Prioritert sak

Tilpasninger kan for eksempel være hyppige pauser, eller et eget rom der den tiltalte kan følge saken via overføringsutstyr, sier Melle, uten at han kan si noe mer detaljert i den aktuelle saken.

De er tre personer som skal vurdere de sakkyndiges arbeid. Ettersom dette er en sak av stor offentlig interesse, håper Melle å få levert kommisjonens uttalelse i løpet av kort tid.

Avventer godkjenning

Valdres tingrett bestilte rapporten etter at rettssaka måtte avbrytes i vår. Ifølge rettens administrator, Pål Prestesæter, vil de vente på kjennelsen fra DRK før de avgjør når saka skal berammes på nytt.

– Det blir et praktisk spørsmål når retten kan settes, sier Prestesæter.

Sist saka var oppe, var det satt av seks uker i tinghuset på Gjøvik. Også denne gang skal det passe for alle de involverte, aktor, forsvarer og bistandsadvokat i tillegg til at det må være ledig rettslokale gjennom en lengre periode.

Tilpasningene rapporten nevner, vil ikke få innvirkning på gjennomføringen, sier Prestesæter.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Forsvarer Aasmund Sandland skriver på en SMS at han ikke ønsker å kommentere rapporten på grunn av taushetsplikt overfor sin klient.