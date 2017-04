Valdres-saken: Tiltalt mor akuttinnlagt på sykehus – saken utsatt

Under to timer etter at retten ble satt tirsdag, ble Camilla Lem Heggelund hentet av ambulanse i Gjøvik tinghus, og akuttinnlagt på sykehus.

Rettens aktører, påtalemyndigheten, forsvarer og dommeren, har nå besluttet å utsettet saken inntil videre til 2. mai, altså tirsdag i neste uke.

– Saken er i første omgang utsatt til 2. mai. Det er basert på resultatet av den akutte innleggelsen. I mellomtiden skal det gjøres en ny vurdering av om helsetilstanden hennes tilsier at saken kan fortsette, sier tiltaltes forsvarer Aasmund O. Sandland.

Moren måtte avbryte forklaringen sin, og ambulanse ble tilkalt, da hun fikk problemer med høyt blodsukker. Hun har dermed ikke fullført sin forklaring om hva som skjedde før datteren Angelica (13) døde av avmagring på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

– Hun har et sterkt ønske om å gi sin forklaring og håper at det skal bli resultatet, men må bli frisk nok til at det kan skje, sier Sandland.

Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, mener det er uheldig at moren ikke har gitt hele sin forklaring ennå.

– Det er veldig uheldig, og vi må prøve å få fortsatt, slik at vi får hennes forklaring ferdig, Det er viktig, sier Dymbe til NRK.

Advokat: -Vi håper at hun kan forsette Du trenger javascript for å se video.

Avbrøt forklaringen etter få minutter

Den tiltalte moren måtte avbryte forklaringen sin allerede etter få minutter i morges.

Hun skulle da etter planen fortsette forklaringen sin, etter å ha begynt på den da rettssaken mot henne startet i går.

Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren Angelica (13), som led av anoreksi, døde av avmagring.

– Både jeg og hele familien er så traumatisert av denne saken. Å sitte her i hele går og snakke om dette, det bringer... Jeg er så sliten at jeg nesten går i bakken, sa moren med svak stemme etter at rettsdagen begynte klokken 9.

Hun avbrøt seg selv for å sjekke blodsukkeret.

– Jeg må bare sjekke blodsukkeret mitt. Hver eneste gang jeg hører Angelicas navn, har vi som familie så utrolig mange gode minner som vi kan le og smile av, og så skal jeg sitte her og snakke om alt det vonde og opprivende, om mobbingen og behandlingen fra helsevesenet. Det går så voldsomt inn på meg, for jeg kjenner Angelicas smerte så sterkt, sa hun gråtende.

Hun ba deretter om å få en pause for å legge seg nedpå litt grunnet for høyt blodsukkernivå.

VENTET: Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe og forsvarer Aasmund O. Sandland snakker sammen i en av pausene retten måtte ta tirsdag på grunn av tiltaltes problemer med blodsukkeret. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Svarte ikke på dommerens spørsmål om den siste tiden

Etter 40 minutters pause kom hun tilbake i rettssalen og forsøkte å fortsette forklaringen, men snakket svært sakte og fullførte ikke setninger.

Dommeren forsøkte å hjelpe henne i forklaringen ved å stille henne konkrete spørsmål.

Moren svarte imidlertid ikke på noen av dommerens spørsmål om tiden på Beitostølen, hvor moren og datteren var alene frem til 13-åringen døde.

– Det går i sort, minnene blir bare...de blir bare borte. Jeg prøver å konsentrere meg og finne igjen... Jeg prøver å finne igjen..., sa moren, uten å fullføre setningen.

– Er det vanskelig å huske ut fra situasjonen her i rettssalen, eller husker du generelt lite fra den tiden?, lurte dommeren.

– Jeg vet at jeg har levd under et forferdelig press, et helt umenneskelig press, så lenge, svarte den tiltalte moren.

Dommeren forsøkte å spørre henne om det var noe kontakt med det offentlige etter at hun tok med seg den anoreksi-syke datteren til Beitostølen.

– Var det noe kontakt med skoleverket i Øystre Slidre?, spurte dommeren.

– Jeg husker.... Jeg snakket... Rektor.., var alt tiltalte svarte.

Hun greide tilsynelatende ikke å snakke mer og ba om hjelp til å sjekke blodsukkeret sitt igjen. Både ektemannen hennes og rettspsykiater Terje Tørrisen, som er til stede i retten for å observere moren, hjalp henne med dette.

Dommeren besluttet å ta en pause, men før retten rakk å bli samlet igjen, ble altså ambulanse tilkalt og tiltalte fraktet av gårde til sykehus ved 10.45-tiden i formiddag.

Forsvarer Sandland vet ikke om kvinnen vil være i stand til å svare på aktors spørsmål senere.

– Vi får avvente. Det primære er at hun må være frisk nok til å ivareta sitt eget forsvar. Så får vi se hvordan hun eventuelt håndterer konfronterende spørsmål, sier Sandland.

TILKALTE AMBULANSE: Etter at moren hadde brutt sammen for andre gang og slitt med blodsukkeret, ble hun hentet av ambulanse. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Legeerklæring på at hun ikke skal være i retten

Den tiltalte moren leverte i forrige uke inn en legeerklæring til retten.

Den sier at hun, fordi hun har diabetes type 1, ikke er i stand til å være til stede i retten for mer enn når hun selv skal forklare seg.

Da hun forklarte seg mandag, var moren sterkt preget: Hun brøt stadig ut i gråt og måtte flere ganger gå ut av rettssalen.

Dommeren måtte flere ganger ta pauser, slik at tiltalte fikk tid til å samle seg. Heggelund valgte blant annet å gå ut under aktors innledningsforedrag.

– Det var en årsak til at hun måtte forlate rettssalen, og dette har vi varslet retten om, slik at de er orientert om helsesituasjonen, sa tiltales forsvarer Aasmund O. Sandland til NRK mandag, med henvisning til morens diabetes.