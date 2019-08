14 år gamle Thomas Bekkedal Wragg Moen omtales som et helt spesielt talent innen datasikkerhet. Han er så dyktig at han nå holder foredrag under den nasjonale Sikkerhetsfestivalen i Lillehammer.

– Det er mulig å sitte bak en skjerm og et tastatur og gjøre mye skade. Svære firmaer kan kollapse hvis jeg taster inn noen få tastetrykk og trykker «enter». Men det er det jeg prøver å forhindre, forteller Thomas Bekkedal Wragg Moen.

For heldigvis er han en «snill» hacker.

Mange trusler

Ifølge Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er truslene mange. Id- og bildetyverier, svindelforsøk og rene hacker-ødeleggelser er dessverre vanlig.

Selskapet samarbeider med Thomas for å gjøre ungdom bevisste på hvilke farer som lurer i den digitale verden.

Og hvordan de kan beskytte seg.

LES: Norske kommuner får eget sikkerhetssenter

– Jeg tror egentlig ikke at folk skjønner hvor viktig det er med god datasikkerhet. For at vi skal kunne opprettholde levestandarden vår må vi digitalisere enda mer enn i dag. Uten datasikkerhet vil alt dette kunne kollapse, sier Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS.

Én av tre deler passord

FOREDRAG: Seniorrådgiver Hans Marius Tessem i NorSIS skal sammen med Thomas holde foredrag for ungdom under Sikkerhetsfestivalen i Lillehammer denne uka. Foto: slettmeg.no

Nylig gjennomførte Opinion en undersøkelse for Medietilsynet og NorSIS/slettmeg.no.

Der svarte 32 prosent av 16-17-åringer at andre har hatt tilgang til en av profilene deres på sosiale medier. De fleste oppgir at de selv har gitt bort passordet sitt til en venn, bekjent eller familiemedlem.

Hans Marius Tessem mener årsaken til at ungdom ser seg nødt til å gi bort passord skyldes dårlig teknologi.

– Man deler f.eks. passord i en streaming-tjenester, eller fordi man vil at en venn skal hjelpe en til å opprettholde «streak'en» på Snapchat. Her bør det være mulig å lage bedre teknologi. Men ungdom må også selv tenke gjennom hva de gjør når de deler passordet sitt. Det kan få konsekvenser, sier han.

LES: Rekordmange svindles på nett

Kan hacke lyskryss

Og der kommer Thomas inn i bildet. I en video som er laget under kontrollerte forhold sammen med NorSIS, illustrerer Thomas hvordan man hacker et lyskryss og viser med noen tastetrykk at han kan endre sine egne skolekarakterer.

I fjor sommer kontaktet han Oslo Børs fordi han mente de hadde en sikkerhetsutfordring. Der ble man så imponert over kunnskapene til den unge hackeren at de inviterte ham til it-avdelingen for en prat.

IMPONERT: Pappa Geir Karsten Moen jobber selv i IT-bransjen. Han har hjulpet sønnen med å lære seg programmering og datakunnskaper. – For å si det sånn, han har passert meg nå, sier faren. Foto: Alexander Nordby / NRK

Selv mener 14-åringen at vi alle må bli bedre på datasikkerhet. Han har noen grunnleggende råd:

– Vær kritisk til hva du ser på. Mange er bare ute etter å skaffe seg informasjon som de kan bruke på en eller annen måte. Skaff deg et sterkt passord. Og bruk totrinnsverifisering der du kan. Da gjør du det vanskeligere for dem som har onde hensikter, sier han.