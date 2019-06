Mens feriepengene ruller inn på konto går bankene ut og advarer folk mot å bli lurt. Antall svindelforsøk på nett øker nemlig kraftig.

I Sbanken ble nær dobbelt så mange kunder svindlet i mai i år som i mai i fjor.

– Vi har sett veldig mange investeringsbedrageri relatert til kryptovaluta, sier Julie Odden, ansvarlig for Sbankens arbeid mot hvitvasking og bedrageri.

Fra hovedkontoret i Fyllingsdalen i Bergen har Odden sett enkeltkunder tape opp mot tre millioner kroner på slik kryptosvindel.

DNB meldte i fjor om rekordhøy svindel. Nå setter de en ny negativ rekord.

I 2019 har de registrert 30 prosent flere svindeltilfeller.

– Svindlerne prøver å få folk til å investere i produkter og tjenester som de ikke har så mye kunnskap om, sier Terje Aleksander Fjeldvær, leder for bedrageribekjempelse i DNB.

Ferske tall viser at 270 kunder så langt i år har blitt utsatt for det DNB kategoriserer som investeringsbedrageri.

KRYPTOVALUTA: Stadig flere blir lurt til å investere i kryptovaluta som viser seg å være uten verdi. Foto: Grafikk: Anne Linn Kumano-Ensby / NRK

Lurt med blomster

I tillegg har 167 DNB-kunder blitt utsatt for såkalt kjærlighetsbedrageri så langt i år, opplyser Fjeldvær. Det er bare hundre færre saker enn Økokrim hadde på bordet sitt i hele 2017.

Særlig eldre og mennesker i en sårbar livssituasjon blir lurt.

– De blir manipulert til å tro at de for eksempel har en kjæreste i utlandet, og dette blir forsterket ved at det dukker opp blomster eller sjokolade på døren, sier Fjeldvær.

Når tillitsforholdet er opprettet, begynner overføringen av penger.

– Disse svindlerne peker seg ut mennesker som har et ønske om å finne kjærligheten og bli lykkelige. Det blir fryktelig vanskelig når de blir følelsesmessig involvert, sier Odden.

MER SVINDEL: – DNB har sett en stor økning i svindel og svindelforsøk i år, sier Terje Aleksander Fjeldvær. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Lures på nytt

Fjeldvær og Odden har erfart at kundene deres også blir lurt etter at svindelen er avslørt.

– Da gir de seg ut for å være noen som skal hjelpe dem å få tilbake de tapte pengene. Det tar de seg betalt for. Det utgir seg gjerne for å være Interpol, FBI eller hemmelig politi, sier Odden.

Om du logger inn i nettbanken og bruker din egen bank-ID til å godkjenne en transaksjon til en svindler, må du regne med å dekke tapet selv. Om bankene oppdager at du er i ferd med å sende penger til lysskye aktører, stopper de gjerne overføringen.

– I mange tilfeller stopper vi betalingene mot kundens vilje fordi vi mener kunden er utsatt for bedrageri. Det er ikke alltid de klarer å se det selv, sier Fjeldvær.

– Anmeld!

De to har følgende råd for å unngå å bli lurt:

Aldri oppgi sensitiv informasjon.

Om noe virker for godt til å være sant, så er det som regel det.

Det er ikke noe som heter lettjente penger.

Om ulykken skulle være ute, kontakt politiet.

