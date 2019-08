– Det har vært tilfeller der ungdom har hacket seg inn i kommunesystemer, og det viser at det er hull som må tettes for at du skal ha tillit til sikkerheten, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Han er sammen med en rekke andre aktører på den splitter nye Sikkerhetsfestivalen i Lillehammer, som skal arena for erfaringsutveksling innen feltet.

Der blir også det nye sikkerhetssenteret for kommuner presentert. Prosjektet heter «Kommune CSIRT», der CSIRT står for Computer Security Incident Response Team.

– I samfunnet blir digitale løsninger stadig viktigere, det samme gjelder sikkerheten rundt det. Mange kommuner har ikke den kapasiteten på egen hånd. Derfor er dette nødvendig, sier Astrup.

TALER FOR SIKKERHET: Nikolai Astrup (H), digitaliseringsminister. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Sikkerhetssenteret skal ha avdelinger på Lillehammer og Gjøvik, og skal bistå alle kommunene i Norge.

Et økende problem

SPLEISELAG: Jan Tore Meren mener det passer bra å legge sikkerhetssenteret til Innlandet. Foto: Asmund Hanslien

Prosjektleder Jan Tore Meren Meren sier at nettkriminalitet og IKT-sikkerhet har blitt et økende problem for kommunene. Innlandet har den fremste kompetansen som finnes i landet, og det er viktig å spille videre på denne.

– Det trengs et spleiselag for at kommunene skal kunne lage gode løsninger for nettsikkerhet. På dette området har Innlandet best kompetanse.

Innlandet har blant annet NTNU på Gjøvik, NORSIS og Cyberforsvaret på Lillehammer. Over mange år har de utvikla bred kompetanse innen IKT-sikkerhet.

– Kan være veldig alvorlig

Det er Oppland fylkeskommune, Lillehammer og Gjøvik kommuner som er prosjekteiere av det nye kommuneprosjektet for datasikkerhet. Paul Erik Hattestad er rådgiver i Oppland fylkeskommune. Han sier at fylkeskommunene gir 8 millioner til prosjektet.

GODT KOMPETANSEMILJØ: Rådgiver Paul Erik Hattestad i Oppland fylkeskommune sier at hovedgrunnen til at de går inn i kommuneprosjektet for sikkerhet, er kompetansemiljøet og kapasiteten de har i Innlandet. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Vi ser at dette er et viktig tiltak for kommunene, mange opplever utfordringer med nettsikkerhet, sier Hattestad.

Han sier at kommunene opplever mange typer sikkerhetstrusler.

– Alt fra hacking til påvirkning gjennom sosiale medier. Et angrep på informasjon kan føre til at tjenester går ned. Dette kan skape kaos, og være veldig alvorlig, sier Hattestad.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra resten av kommunene i Norge, så dette ser vi lyst på, sier Hattestad.

Informasjonssystemene må være tilgjengelige

Fra og med mandag holdes det for femte gang på rad en Sikkerhetsfestival på Lillehammer. Der vil informasjonssikkerhet for kommunene være et viktig tema. Tone Hoddø Bakås er styremedlem i Norsk Informasjonsikkerhetsforum.

Hun sier at private virksomheter har jobbet aktivt med informasjonssikkerhet i flere tiår. Nå har kommunene også skjønt behovet.

JUBILEUM: Norsk informasjonssikkerhetsforum feirer 25-års jubileum. Dette markerer de gjennom å arrangere Sikkerhetsfestivalen. Tone Hoddø Bakås som er styreleder sier de har 850 deltakere. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Informasjonssikkerhet er viktig for oss alle. Det er viktig for innbyggerne, kommunene og private virksomheter, sier Hoddø Bakås.