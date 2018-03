Sliter i kulda: Elbiler mister 40 prosent av batterikapasiteten

– Når det blir kaldt, så fungerer batterier dårligere. Det har ikke vært et fokus å lage batterier til elbiler som skal tåle under tjue minusgrader. Derimot er de laget for å tåle førti varmegrader, forklarer professor i energilagring, Odne Stokke Burheim.

Han forklarer at det er dyrt å lage tilrettelagte batterier for streng kulde. Samtidig vil disse batteriene fungere dårlig når det er varmt.

Professoren sier at en del elbiler har tatt høyde for kulde, ved at de har lagt inn en form for intern oppvarming. Dette skjer ved at de bruker klimaanlegget og ei varmepumpe til å varme opp batteripakka. Når bilen da kommer i gang, så skal batteriet klare seg bedre.

– Krever det mer energi å lade et batteri når det er kaldt?

– Ja. En god del av energien går med til å frakte energi internt i batteriet. Det er det samme som skjer når rekkevidden til bilen reduseres, sier Stokke Burheim.

BILBERGER: Bjørnar Stræte i Bilberging Innlandet har mye å gjøre i kulda. Foto: Even Lusæter / NRK

Trenger veihjelp

Det at batteriene gir dårligere rekkevidde for elbilene, gjør at mange ikke kommer seg fram til neste ladestasjon. Det fører til at redningsselskapene har mye å gjøre i kulda.

– Det er rekkevidden som er problemet for mange, i tillegg til at mange har startproblemer. De som fysisk har gått tom for strøm langs veien, trenger hjelp til å bli fraktet til en ladestasjon, sier Bjørnar Stræte i Bilberging Innlandet.

Men det er slett ikke bare elbileiere som sliter, ifølge Stræte. Mange med diselbiler har også problemer, batteriene tappes når man skal starte opp en kald motor.

– Når man setter på dem strøm, starter de fleste. Så du kan si at manglende strøm er en fellesnevner, smiler Stræte.

Lite strøm? Slik kommer du fram!

Ifølge Norges Automobil-Forbund (NAF) stemmer det at kulde reduserer batterikapasiteten til nesten halvparten, men at elbiler teknisk sett er bedre rustet for kulde enn biler med forbrenningsmotor. For eksempel er det ingen olje som blir treg i en elbil, og det er ikke drivstoff som skal antennes. Er det strøm, går elmotoren rundt.

– Batterikapasiteten vil reduseres, men klarer du å forvarme batteriet klarer du deg fint, ifølge NAF.

De har disse rådene hvis man begynner å gå tom for strøm mens man kjører:

Det lurt å senke temperaturen i bilen. Da tappes batteriet saktere.

Hvis du er i tvil om du har nok strøm til å komme fram, gjelder det å være smart. Stiller du inn klimaanlegget på 20 grader vil det gi umiddelbar varme. Men dette trekker endel strøm. Setevarmere og eventuell rattvarme bruker mindre strøm enn et klimaanlegg som skal varme opp en stor kupé.

Bruk gasspedalen med omhu. Defensiv kjørestil sparer strøm.

Dette er rådene fra NAF for raskere og mer effektiv lading i kulda: