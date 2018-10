Skal granske Tolga-saken: – Vi vil ha svar på tre ting

– Vi er opptatt av å komme til bunns i den såkalte Tolga-saken. Vi oppfatter at det er avdekket veldig alvorlige forhold, sier kommunalminister Monica Mæland.

Det vil de gjøre gjennom Helsedirektoratet, sivilrettsforvaltningen og Fylkesmannen, forteller hun.

– Vi kommer til å be Fylkesmannen i Hordaland om å føre en lovlighetskontroll med Tolga og koordinere arbeidet mellom de tre instansene.

Hun forteller videre at de kommer til å be om svar innen 29. oktober på hvor lang tid man trenger på gjennomgangen.

– Det har ikke så mye og si egentlig annet enn at jeg synes det er bra at de tar tak i det og at dette ikke bare hjelper meg, men sikkert mange andre i flere kommuner som er i samme situasjon, sier Magnus Holøyen.

Har skjedd mange feil

– Vi kan slå fast at noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt og noen er satt under vergemål de ikke skulle ha vært satt under. Så det har skjedd mange feil og derfor sier vi at denne saken er veldig alvorlig, sier Mæland.

Helseminister Bent Høie sier han vil be Helsedirektoratet gjennomgå dagens praksis med diagnostisering.

– Det er ting som tyder på at det har vært ulik praksis og derfor vil direktoratet se på behovet for å lage nasjonale retningslinjer for dette, sier han.

– Vi kan slå fast at noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt og noen er satt under vergemål de ikke skulle ha vært satt under, sier kommunalminister Monica Mæland. Foto: HALLGEIR AUNAN / NRK

Fått henvendelser

– Vi vil ha svar på tre ting. Hva Tolga kommune har gjort, forholdene knyttet til diagnosesetting og vergemål, sier Mæland.

Mæland sier de har fått flere enkelthenvendelser etter de oppslagene som har vært.

– Men vi har ikke grunn til å tro noe som helst. Vi trenger en gjennomgang og faktabasert kunnskap om hva vi skal gjøre videre, sier hun.

Spørsmål uten svar

Fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen sendte fredag over dokumentasjonen rundt opprettelsen av vergemål for de tre Holøyen-brødrene fra Tolga.

– Vi anbefaler departementet å vurdere en uhildet gjennomgang av hele saken. Det har kommet opp mange spørsmål som vi føler det ikke er svar på, sa han da.

Brødrene ble i 2012 og 2013 diagnostisert som psykisk utviklingshemmede før de i det hele tatt var utredet og fikk oppnevnt verger for økonomiske og personlige spørsmål.

Etter en utredning i februar ble det klart at to av brødrene ikke har psykisk utviklingshemming.

Etter at VG omtalte saken tidligere denne måneden har vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen opphevet vergemålet. Ordfører i Tolga Ragnhild Aashaug og statsminister Erna Solberg er blant dem som har beklaget overfor de tre brødrene den siste uka.

Startet egen gransking

Kontrollutvalget i Tolga startet sin egen gransking av saken i forrige uke.

Fylkesmann Johnsen mente også at det trengs flere undersøkelser av hva som har skjedd.

– Vi anbefaler departementet å vurdere en uhildet gjennomgang av hele saken. Det har kommet opp mange spørsmål som vi føler det ikke er svar på, sa Johnsen til NRK fredag.

Den ene av brødrene, Magnus Holøyen, har i tillegg framsatt krav om en ekstern gransking av behandlingen han og brødrene fikk.