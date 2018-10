Fylkesmann Sigbjørn Johnsen sendte i dag over dokumentasjonen som kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har bedt om etter VGs avsløringer om brødrene Holøyen på Tolga i Østerdalen.

Mæland vurderer å starte gransking av saken av Tolga kommune og Fylkesmannen i Hedmark.

Det var fylkesmannen som opprettet vergemålene for søsknene Holøyen, vergemål som senere er trukket tilbake fordi diagnosene som var satt om psykisk utviklingshemming viste seg å være feil.

BRØDRENE: Arvid og Magnus Holøyen sammen med mor Liv rundt kjøkkenbordet på Tolga. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Stolte på kommunens vurderinger

I rapporten som ble oversendt i dag har fylkesmannen gått gjennom både Tolga kommunes og fylkesmannens egen håndtering av saken.

Sigbjørn Johnsen vil ikke si noe om hvilke konklusjoner de har trukket, men mener det trengs en ytterligere belysning av saken.

– Vi anbefaler departementet å vurdere en uhildet gjennomgang av hele saken. Det har kommet opp mange spørsmål som vi føler det ikke er svar på.

BEKLAGER: Fylkesmann Sigbjørn Johnsen beklager at de ikke besøkte brødrene Holøyen i en tidlig fase av saken. Foto: Elias Engevik / NRK

Ett viktig spørsmål ved en eventuell gransking blir hva fylkesmannen gjorde da vergemålene ble opprettet.

Vergemålene for brødrene er nå opphevet. Den yngste av brødrene, Magnus, fikk styringen over egen økonomi så sent som torsdag denne uka, etter at saken hadde fått stor oppmerksomhet i nasjonale medier gjennom flere dager.

Det var Nav-kontoret i Tolga kommune som kom med anmodningen om vergemål, forteller Johnsen.

– I mange tilfeller må vi bygge på fagpersoner i kommunen og deres kjennskap til saken, sier fylkesmann Johnsen.

Han sier de ønsker å besøke dem det gjelder for å gjøre egne vurderinger, men at ressurssituasjonen gjør at de ikke får til dette i alle tilfeller.

– I denne saken fikk vi ikke til et eget besøk hos de det gjaldt. Vi beklager at vi ikke fikk til dette i en tidlig fase av saken.

Vurderer gransking

Saken har fått stor nasjonal oppmerksomhet denne uka etter VGs avsløringer. Statsminister Erna Solberg unnskyldte i går overfor brødrene på direktesendt tv på vegne av myndighetene.

Nå skal departementet vurdere gransking.

– Vi er opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte, og kommer til å bruke noen dager på å gå gjennom rapporten før vi beslutter hvordan den skal følges opp, sier Lars Jacob Hiim, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Magnus Holøyen møtte ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug, i NRKs Debatten torsdag:

Holøyen og Aashaug i Debatten Du trenger javascript for å se video. Holøyen og Aashaug i Debatten