Sitter på Stortinget for Høyre, men vil ikke si hva han skal stemme

– Det er hemmelig valg i Norge, sier Gundersen. Han ønsker ikke å si om hans stemme i høst går til Høyre, eller et annet parti.

Det var avisa Østlendingen som først hadde saken.

At en stortingsrepresentant ikke vil si om han vil stemme på partiet han er valgt inn for, hører med til sjeldenhetene. Men så er også oppkjøringen til årets valg noe spesiel for Gunnar A. Gundersen: Først kom ulvedebatten, der han sto i fremste linje i kampen om å felle flere ulv. Hovedmotstander ble langt på veg partifelle, miljøvernminister Vidar Helgesen.

FRONTFIGURER: Kristian Tonning Riise, Gunnar A. Gundersen og Lise Berger Svenkerud i Hedmark Høyre. Bare to av dem vil si hva de skal stemme i høst. Foto: Knut Røsrud / NRK

Deretter tapte han nominasjonskampen i Hedmark Høyre mot Unge Høyre-leder, Kristian Tonning Riise. Dermed er Gundersen ute når det nye Stortinget samles etter valget.

– Alle vet at jeg i 12 år har slåss for en annen rovviltpolitikk, sier Gundersen. Han mener han langt på veg har lykkes i denne kampen, og tar landsmøtevedtaket i Høyre sist vår til inntekt for sitt syn. Men så skjer det ingenting, sier Gundersen. Han mener dette handler om respekten for de rettighetene som distriktene rår over.

– Folk får bare spekulere, sier Gundersen.

En gavepakke til konkurrentene

Når Gunnar A. Gundersen er ærlig på usikkerheten om han skal stemme eget parti, er det et signal til alle andre i Hedmark om å gå til stemmeurnene og sørge for en annen kurs enn dagens, sier andrekandidat for Arbeiderpartiet i Hedmark, Nils Kristen Sandtrøen.

TAR IKKE STILLING: Gunnar A. Gundersen får selv bestemme hva han skal stemme, sier førstekandidat Kristian Tonning Riise. Foto: Frode Meskau/NRK

– Sandtrøen er ikke noe sannhetsvitne for stemningen i Høyre, sier førstekandidat Kristian Tonning Riise i Hedmark Høyre.

Gunnar A. Gundersen får snakke for seg selv når det gjelder hvilken stemmeseddel han har tenkt å bruke, sier Riise. Han mener SV dikterte rovviltspørsmålene mens de rødgrønne styrte, og de satte kulturen i Miljødirektoratet som dagens regjering sliter med fortsatt.