Sensasjonell oppdagelse holdt hemmelig i ni år: – Glemte å fortelle det

Det var Tore Thallaug som noe uvitende oppdaget maleriene under en kanotur i 2009 med sine barn. Tempoet på turen gikk rolig for seg, så Thallug fikk god tid til å se på omgivelsene.

– Vi glei inn langs en fjellskrent, og der så vi noen røde linjer som hadde rent nedover fjellveggen. Enkelte av de så ut til å gå feil vei, så jeg tok noen bilder, forteller han.

OPPMERKSOM, MEN: - Det gikk i glemmeboka etterpå, sier Tore Thallaug. Foto: Geir Randby / NRK

Men bildene gikk i glemmeboka helt til de dukket opp ni år senere.

– Da sendte jeg bildene til arkeologene for å få svar på hva dette egentlig er, sier han.

Bildene sperret virkelig opp øynene hos arkeologene fra Oppland fylkeskommune, og de reiste øyeblikkelig for å utforske funnet. Etter å ha fått sett på bergveggen, kunne de bekrefte at det var ekte hellemalerier.

MYE HISTORIE: I området rundt Espedalsvannet går det største sesongvise elgtrekket i Skandinavia, og den eldste bosettingen i Innlandet ligger ved Olstappen, bare to kilometer unna hellemaleriene. Foto: Geir Randby / NRK

– Som et brev fra steinalderen

Maleriene som er malt med oker forestiller et menneske, fem elger og en bjørn, og er trolig mellom 4000 og 6000 år gamle.

– Dette er det nærmeste en kommer å få et brev fra steinalderen. Her kommer man i kontakt med ting de har tenkt, følt, det åndelig og religiøsiteten, sier arkeolog i Oppland fylkeskommune Mildrid Eide.

ENTUSIASTISK: – Jeg blir rørt av slike funn. Det er noe mer enn kun det praktiske livet deres som vises gjennom disse maleriene, sier Mildrid Eide. Foto: Geuir Randby / NRK

Holdbar maling

Maleriene har på imponerende vis holdt seg godt ved like i tusenvis av år. Den røde malingen er laget av leireslaget oker, som er tørket, pulverisert, og sannsynligvis blandet med blod eller dyrefett.

– Det er god maling, for å si det sånn, sier Espen Finstad, også han arkeolog i Oppland fylkeskommune.

Fant hellemalerier i Espedalen Du trenger javascript for å se video.

Det finnes om lag 20 kjente lokaliteter med hellemalerier på åpne bergflater i Norge, men ingen er tidligere funnet i Innlandet. I følge Finstad er dette en kjempeberikelse for kulturhistorien i området, og for forståelsen av de lange linjene.

– Det er mye dyregraver og boplasser fra tilbake til både jernalder og steinalder her, fra praktiske liv, men dette gir en åndelig dimensjon.

INFORMERER: Espen Finstad fra Oppland fylkeskommune informerer om det svært sjeldne funnet. Foto: Geir Randby / NRK

Oppdagelsen vekker også oppmerksomhet utenfor fylkesgrensen.

– Det er veldig spesielt. Det er et område der vi ikke kjenner hellemalinger fra før. Hvis en ser på oversiktskartet over bergkunst i hele Norge, så ser en at dette har vært et lite tomrom, et svart hull, sier Jan Magne Gjerde, forsker ved UiT Norges arktiske univeristiet.

– Hvor stort er dette funnet?

– Dette er unikt. Det er lenge siden slike funn er gjort sør i Norge, sier Gjerde