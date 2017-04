Sen påske – Røde Kors redd for flere skader

1.200 frivillige i full døgnberedskap. 150 vaktstasjoner i 15 distrikter. Røde Kors rykker i dag og i dagene framover inn i årets påskefjell for å gjøre ferien tryggere for deg.

Men nå går de ut med en liten advarsel.

– Sen påske betyr sterk sol og råtten snø. Vi håper mange kommer seg ut på tur, men at de bruker fjellvettet i planleggingen, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Forberedt på alt

KLAR: Operativ leder i Røde Kors i Hedmark, Iselin Sesseng, er kledd og klar for årets påske og reiste i dag opp til Røde Kors sin infosentral på Budor. Foto: Madeleine Liereng / NRK

Mange steder er det nå meldt kaldt om natten. Det gir fine løyper når man legger ut på tur på morgenen, men utpå dagen når solen har varmet opp løypa endrer ting seg.

Råtten snø og gjennomslagsføre er en god oppskrift for skader og henteoppdrag for Røde Kors. I to av fylkene med størst påsketrafikk, Hedmark og Oppland, er beredskapen på topp.

– For å si det rett ut så er vi forberedt på alt fra små skrubbsår til hjertestans og leteaksjoner, forteller Iselin Sesseng, operativ leder for Røde Kors i Hedmark.

I fylkene med Rondane og Jotunheimen som populære turområder har Røde Kors 30 bemannede hytter og 170 mannskaper på jobb.

– Erfaringen er at det skjer noe i påsken hvert eneste år. Det er aldri en rolig påske for vår del, sier Iselin.

Klar for toppturtrend

Det er snøskredfare i påskefjellet mange steder i Norge. De siste årene har toppturer og løssnøkjøring blitt mer og mer populært.

– Har dette gjort at dere har endret beredskapen på noen måte?

– Beredskapen vår opprettholdes jo for fullt uansett, men det vi nå anbefaler er at alle som skal på slike turer går inn på varsom.no og følger med på skredfaren i de områdene de skal på tur i, sier Sesseng.

POPULÆRT: Det er stadig flere som forsøker seg på den nye trenden med å gå opp på en fjelltopp før du kjører ned igjen på ski. – Sjekk skredfaren først, sier Røde Kors. Foto: Ida Strømstad / Scanout

Nå er på folk snart på vei mot fjellet og påskeferien.

– Har du en oppfordring til folk når de når de pakker sekken og drar på påskeferie?

– Alle skal passe på seg sjøl, men pass gjerne litt på andre også, i hvert fall de du møter på fjellet!

– Du skal jo være i fjellet hele påsken. Hva gjør dere i Røde Kors når det er stille?

– Jeg ser for meg at jeg skal strikke opp en hel haug med ullsokker til frivilligfolka våre som er ute, ler Iselin Sesseng.

