Denne uka er det 50 år siden ulykkespåsken da 17 personer omkom i uvær i fjellet.

– Voldsomt uvær

– Det var et forferdelig vær, sier Erling Resvoll (85) fra Lom, en av de frivillige i hjelpekorpset, som ble kalt ut for å lete etter ei gruppe savnede unge skiløpere i Jotunheimen 22. mars 1967.

Erling Resvoll fra Lom var med på redningsaksjonen i Jotunheimen påsken 1967. I 2015 var han tilbake på stedet der han fant fire døde, unge mennesker på Smørestabbreen. Foto: Kristin Resvoll

Turfølget hadde lagt ut på skitur over Smørstabbreen. Der ble de slått i bakken av den kraftige vinden.

Den antatt sterkeste klarte å komme seg til neste hytte, men liten storm gjorde at Røde Kors måtte vente til dagen etter med å dra ut.

Redningsmannskaper fra Lom og Bøverdalen Røde Kors Hjelpekorps deltok under redningsaksjonene påsken 1967. Foto: Laurvik, Henrik / SCANPIX

Erling Resvoll sier til NRK at det gjorde sterkt inntrykk på ham.

– Det var veldig trist, men vi visste hva vi kom til å finne for det var så stygt vær at det var ikke muligheter for å greie seg. Vi fant dem på breen, der de lå to og to, sier Resvoll. De omkomne var Oslo-kameratene Helge Wickstrøm og Trond Syvertsen (17), og venninnene Gunvor Torum (27) og Ranveig Tønder (30).

Redningsaksjonen ved Skjurtingstind i Jotunheimen, der fire omkom og tre ble reddet etter en redselsnatt i uvær. Foto: Laurvik, Henrik / NTB scanpix

Ulykker i flere landsdeler

Til sammen dør 15 personer i Jotunheimen, Hardangervidda, Saltfjellet og ved Versjøen ikke langt fra Hemsedal. I tillegg omkommer to svenske turister i snøskred på Rundhøgdafjellet i Engerdal. 5 av 17 omkomne var mellom 17–20 år.

Førte til Fjellvettreglene

Anne-Mari Planke er fagsjef i Den Norske Turistforening. Foto: Julie Maske / DNT

Etter de mange påskeulykkene i fjellet for femti år siden ble det fart i arbeidet for å spre kunnskap om fjellvett blant folk. Fjellvettreglene ble utarbeidet og Røde Kors og Den Norske Turistforening satte i gang Kampanjen «Aksjon fjellvett» med mottoet «velkommen til fjells, men ta ansvaret sjøl».

Selv om beredskapen, utstyret og værvarselet i dag er bedre enn i 1967 har det vært økning i antall redningsaksjon i fjellet. Interessen for toppturer og løssnøkjøring har ført til flere snøskred utløst av skiløperen selv.

Frikjøring i løssnø fra høye fjelltopper er blitt populært, men kan utløse snøskred, advarer eksperter. Foto: Terje Storli

– I dag er det flere som kommer seg ut i brattere terreng på grunn av bedre utstyr og da er det viktig at vi jobber med å spre kunnskap om fjellvett til disse, sier Anne-Mari Planke i Den Norske Turistforening.

– Flere uerfarne på toppturer gir utfordringer, sier Thomas Barr, fagleder for Røde Kors Hjelpekorps' skredgruppe i Hedmark og Oppland.

Han sier at tilgangen til moderne utstyr kan gi en faslk trygghet.

Snøskredvarsler kan være et nyttig hjelpemiddel, hvis du kan å bruke det. Foto: Remi Sagen / NRK

– I dag har alle tilgang på å kjøpe komplett utstyr, men dessverre følger ikke kunnskap med kjøpet, sier Thomas Barr.

Han vil likevel ikke skremme folk fra å dra på tur.

– Kom dere ut, dere lærer ikke noe av å sitte inne, men vær forsiktig og sjekk skredfaren på Varsom.no.