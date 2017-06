Fadoua er 21 år gammel og soner en dom i fengslet i Kongsvinger. Tidligere var hun i en avdeling med både menn og kvinner i Drammen fengsel.

– Jeg foretrekker et fengsel med bare kvinner. Menn gjør meg utrygg, særlig i fengsel. De kan gå etter deg til dusjen og de kan dukke opp fra ingenting på rommet ditt. Det er uvisst hva de er i stand til å gjøre, sier Fadoua.

Vil ha bedre soningsforhold

Denne uka la Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) frem en strategi for at kvinner i fengsel skal få det bedre.

Et av hovedtiltakene er å få slutt på at kvinner soner sammen med menn.

– Vi tror det er det aller viktigste tiltaket for å bedre soningsforholdene for kvinner, sier direktør Marianne Vollan.

MALER SØNNEN: Sandra soner en dom i kvinnefengslet i Kongsvinger. Hun er glad for at hun har meningsfylte ting å gjøre under soning. Avdelingsleder Ida Lindmo er imponert over maleriet Sandra har malt av sønnen sin. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Må låses inn

Kvinner utgjør seks prosent av de innsatte i norske fengsler. Foreløpig er det fem rene kvinnefengsler i Norge, men det er ikke nok. Mange kvinner må sone med menn.

– For å ivareta kvinners sikkerhet i fengsler der menn og kvinner soner sammen, blir ofte kvinnene låst inn på cellene fordi det ikke er ressurser og bemanning nok, sier avdelingsleder ved kvinnefengslet i Kongsvinger, Ida Lindmo.

Hun sier det fører til at kvinnene får et dårligere aktivitetstilbud både på dagtid og kveldstid.

NY HOBBY: Sandra har fått seg en ny hobby i fengslet og gledet av å male vil hun ta med seg når hun løslates. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vanskelig å sone med menn

Ved nyttår ble det gamle fengselet i Kongsvinger omgjort til kvinnefengsel med 20 plasser.

Lindmo forteller at 50 prosent av kvinnene som sitter i fengsel er blitt utsatt for overgrep. Soning sammen med menn kan gjøre tiden i fengsel ekstra vanskelig for disse.

– Ofte er det en mann som har fått dem i situasjonen som har ført dem i fengsel. Mange menn i fengslet utnytter dette og kvinnene knytter nye kontakter som ikke er bra for dem, sier Lindmo.

Trenger noe å gjøre

KVINNEFENGSEL BEST FOR KVINNER: Ida Lindmo, avdelingsleder ved kvinnefengslet i Kongsvinger, sier at aktivitetstilbudet til kvinnene blir dårligere i fengsler der menn og kvinner soner sammen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Den nye kvinnesoningsstrategien skal kartlegge kvinnenes behov.

– Min erfaring er at kvinner trenger flere aktivitetstilbud i fengslet enn menn. Det er kjempefint at det nå er kommer strategi som vil vise hva slags behov kvinnene har, sier Lindmo.

Sandra, som også er en av de innsatte ved kvinnefengslet i Kongsvinger, er enig at det er viktig å ha mye å gjøre i fengslet.

– Jeg jobber på kjøkkenet, er spinninginstruktør og ordner hagen utenfor fengslet. For meg er det viktig at jeg har mye å gjøre. Det er ikke bra å sitte på cella å tenke for mye.