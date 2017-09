En helg i mai hvert år samles inntil 9000 russ i skogen ved Birkebeineren skistadion. Helt siden 1990-tallet har det vært arrangert russetreff her.

Siden 2007 har eventselskapet ROK AS, tidligere Russens organisasjonskomité, vært sammen med Lillehammer Olympiapark AS om arrangementet.

Etter fjorårets Landstreff tok samarbeidet en brå slutt. Olympiaparken mente ROK ikke holdt sin del av avtalen og hevet kontrakten som gjaldt til og med 2018.

I 2017 arrangerte Olympiaparken russetreffet selv.

I høst blir det et ubehagelig nachspiel – over tre dager i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Saksøkes for millioner

ADVOKAT 1: Faraz Ahmed Ali forbereder erstatningskravet for ROK AS. Foto: Advokatfirmaet Thommessen

Russearrangøren mener Olympiaparken ikke hadde rett til å heve kontrakten. De krever erstatning for tapt inntjening. Nå jobber advokaten deres med å fastsette størrelsen på erstatningskravet.

– Kravet kommer til å ligge i størrelsesorden 10–12 millioner kroner, sier advokat Faraz Ahmed Ali.

Ifølge advokaten har det vært gjort flere forsøk på å komme til enighet før det ble tatt ut stevning mot Olympiaparken.

– Et ubegripelig krav

Advokat 2: Aslak Runde representerer arrangørene på Lillehammer. Han kaller kravet ubegripelig. Foto: Arne Sørenes / NRK

Motparten mener at de hadde gode grunner til å avslutte samarbeidet med ROK AS, og at hevingen av kontrakten var rettmessig. De forstår lite av stevningen.

– Størrelsen på erstatningskravet er ubegripelig. Vi skjønner ikke hvor de har de tallene fra, sier advokat Aslak Runde, som representerer Lillehammer Olympiapark AS.

Han mener kravet stemmer dårlig med forventa inntekter på de årene som var igjen av kontrakten.

– Det er ikke dokumentert at de ville hatt overskudd, sier Runde.

Administrerende direktør i Olympiaparken AS, Hans Rindal vil ikke uttale seg om saken eller om hva den kan få å si for Landstreffet.

Foto: Arne Sørenes / NRK

ROK AS arrangerer russefester på Tryvann, Hellerudsletta og inntil i fjor på Lillehammer. Selskapet omsatte for 28 millioner kroner i 2015. Selskapet har tidligere fått kritikk med påstander om at de lurer russen for store summer.

Lillehammer Olympiapark AS eier og driver OL-anleggene på Lillehammer, blant dem Birkebeineren skistadion.

Nå blir det opp til retten å bestemme utfallet av striden mellom de to tidligere samarbeidspartnerne. Saken kommer opp for Sør-Gudbrandsdal tingrett 6.- 8.november.