– Dette blir magisk!

– Dette kommer til å bli veldig bra, det kommer til å bli magisk! Monica Kocsis sitter i russebilen Royal Champagne og nærmest sitrer av spenning. Helgas landstreff for russen blir ett av høydepunktene i russetida for henne og venninnene fra Gjøvik videregående skole.

– Vi skal kose oss!

– Det morsomste med russetreffet blir å være med venner, drikke, ha det gøy og kose oss, sier Malin Charlotte Nordstrand.

De kom tidlig til Birkebeineren skistadion i Lillehammer fredag, og trodde det skulle være fullt av folk. Men strenge fraværsregler har gjort at de fleste har meldt litt senere ankomst. Likevel: Det er ventet rundt 8.000 russ til treffet, som arrangeres i Lillehammer for 22. året på rad. Men nytt av året er det at Lillehammer Olympiapark arrangerer russetreffet alene, og ikke lenger i samarbeid med Russens organisasjonskomité.

Nytt og spennende

– Vi gjorde dette for å få bedre forutsigbarhet, det er enklere når vi har alt selv, sier Hans Rindal, daglig leder i Lillehammer Olympiapark. Han innrømmer at det blir både nytt og spennende – selv om de i år følger stort sett samme mal som under russetreffet i fjor. Og han tror russen vil komme i et like stort antall som tidligere år.

SPENNENDE: For første gang arrangerer Lillehammer Olympiapark russetreff uten samarbeidspartnere. – Nytt og spennende, sier daglig leder i Olympiaparken, Hans Rindal. Foto: Stein Schinstad / NRK

– Men det er jo opp til oss å henge med i trendene som er i russefeiringa og tilpasse oss det. Klarer vi å følge med i tida, er det ingenting i veien for at vi kan ha vel så mange som nå, sier Rindal.

Strengere drikkeregler

Det er også nytt av året at reglene for å nyte alkohol har blitt strengere. Hvis russen skal drikke, så må de gjøre det i bilene, bussene eller i teltene. Å drikke utendørs er ikke lenger tillatt.

– Jeg tenker at det egentlig er veldig bra, jeg! Ellers hadde drikkinga flyttet seg utenfor russetreffet, sier Therese Ødegård. Men russevenninnene fra Gjøvik er ikke helt enige:

– Vaktene her er så greie, så det går nok bra å drikke utenfor bilen også. Dette ordner seg, sier Malin Charlotte Nordstrand og ler.