Redaktør tar selvkritikk

Rundt 700 motdemonstranter møtte opp på Gjøvik i går for å vise «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN) ryggen. Det gikk ikke lenge før politiet fikk nok med å holde motdemonstrantene unna standen som SIAN holdt appeller på.

Politiet pågriper en motdemonstrant, mens flere prøver å hindre politiet å gjøre jobben sin. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

En politimann ble lettere skadet, og det var flere tilfeller der politiet ble angrepet av motdemonstranter. Flere ungdommer ble pågrepet og anmeldt, men senere sluppet fri på grunn av lav alder. En person ble satt i arresten.

Avisen delte ut anti-hat plakater og t-shorter

På forhånd hadde lokalavisen Oppland Arbeiderblad trykket opp både t-shorter og plakater som de delte ut til motdemonstrantene. Der var det trykket teksten «Vend hatet ryggen», signert Oppland Arbeiderblad. I tillegg ble det lagt ut en lederartikkel før demonstrasjonen hvor avisen tar sterkt avstand fra SIAN. Det stod blant annet:

« Oppland Arbeiderblad er klokkeklare. Vi tar helt klar avstand fra de holdninger SIAN og liknende organisasjoner står for. Vi vil være en avis for alle som bor i Vestoppland. Vi oppfordrer dem som ønsker å vise sin avsky til en retorikk som virker splittende i en by hvor 12–13 prosent av oss representerer ulike innvandrermiljøer, til å gjøre det på samme viset som brumunddølene gjorde det med Myrdal & Co. i 1991, vende dem ryggen. Vi skal ha en by for alle og jobbe konstruktivt for å få det beste ut av alle mennesker».

Lokalavisen Oppland Arbeiderblad hadde trykket opp t-shorter og plakater med anti-hat budskap. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Flere anklaget redaktøren for provokasjon og holdt han ansvarlig for volden på Gjøvik.

– Dette hadde ikke skjedd hvis dere som avis hadde vært litt mer nøytrale, sa Stig Andersen som er leder i SIAN til redaktøren i OA da han var oppe på scene for å prøve å roe gemyttene.

– Dette er ditt ansvar, dette er ditt verk. Du har satt byen på hodet, sa Anne Bråthen som er medlem i SIAN.

Tar selvkritikk

Redaktøren sier han nå er lei seg for at demonstrasjonen kom ut av kontroll. Han tar selvkritikk for sin medvirkning av det som skulle være en fredelig demonstrasjon, men som kom helt ut av kontroll.

Ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad Erik Sønsterli, sier han er lei seg for at det kom til slike tilstander. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Først og fremst så er jeg lei meg for at noen kom til skade, og noen ble pågrepet. At det kom til slike tilstander. Jeg må gå i meg selv for å se om vi kunne ha gjort dette på en annen måte for å uttrykke vår kjærlighet til byen, og ønske om å ikke komme med hatefulle bemerkninger til hverandre, sier Erik Sønsterli ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad

Politiet i Gjøvik sitter søndag i møte for å ha en gjennomgang om det som skjedde på Jernbaneplassen lørdag.