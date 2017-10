Redaktør får støtte for SIAN-protest

– Det er helt naturlig at aviser har politiske standpunkt i saker. At de også gjør det i en så aktuell sak som dette, er akkurat slik en lokalvis som dette skal gjøre, sier Jens Barland, førsteamanuensis i medieledelse ved NTNU i Gjøvik.

Redaktøren i Oppland Arbeiderblad Erik Sønstelie har fått kritikk etter at avisen oppfordret til å vende ryggen til Stopp islamiseringen av Norges demonstrasjon på lørdag, hvor det endte opp med at motdemonstranter angrep politiet.

I dag får OA-redaktøren støtte fra flere kanter.

– 80 prosent av tilbakemeldingene er hyggelige. Folk er glade for at lokalavisa tar et standpunkt som mange kan stille seg bak, uavhengig av hvor de står politisk. Så er det også noen negative, men foreløpig ikke grove nok til politianmeldelse, sier Sønstelie.

– Bør reflektere begge sider

Leder i Stopp islamiseringen i Norge Stig Andersen, mener det er greit at lokalavisa har meninger, men at OA burde belyst saken mer fra begge sider.

– ENSIDIG: Stig Andersen, lederen i SIAN, mener det er viktig å reflektere begge sider. Foto: Eirik Pessel-Kleiven / NRK

– En avis kan ha meninger og de kan mene at vi ikke står for det nye Norge, men man bør reflektere litt på begge sider. Det var veldig mye negativt mot SIAN og flere ting som var ren løgn. De brukte hatretorikk, for å demme opp for såkalt hatretorikk fra oss, og det blir helt feil, sier Andersen.

For OA-redaktøren var det viktig å ta et tydelig standpunkt i denne saken.

– Man skal være varsom med å gå til aksjon, men noen ganger skal et redaktørskap også handle om å ta stilling og det mener vi at det var rett å gjøre nå, sier Sønstelie.

MOTDEMONSTRANTER: Det endte med at motdemonstranter gikk til angrep på politiet på Gjøvik på lørdag. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Aktive på flere fronter

Jens Barland ved NTNU sier at måten lokalaviser tar standpunkt på har endret seg over tid.

MER AKTIVT: Førsteamanuensis i medieledelse ved NTNU, Jens Barland ser en utvikling hvor lokalaviser deltar mer aktivt på flere fronter. Foto: Eirik Pessel-Kleiven / NRK

– Folk forbinder avisa først og fremst med det de skriver, så at de selv går ut og blir en del av en slik aksjon er nok nyere, men det er også en del av utviklingen av det vi ser i mediene. De er aktive på flere fronter, sier Barland.

Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener også at det er en naturlig utvikling. Men Barland sier det er naturlig at avisene går utover det skriftlige, men han mener at det også er viktig at OA nå evaluerer hvordan de håndterte det i helga.

– Men det er også logisk at de nå evaluerer dette og finner ut hva som skjedde og kanskje korrigere det ved neste anledning. Men at de i seg selv oppfordrer til og er en del av en aksjon er logisk, mener Barland.