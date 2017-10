Angrep politiet under motdemonstrasjon

Flere hundre personer møtte frem foran den planlagte standen til «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN) i Jernbaneparken i Gjøvik lørdag. Motdemonstrantene bar plakater og T-skjorter med teksten «Vend hatet ryggen». SIAN fikk stor oppmerksomhet da de holdt stand i Kongsberg, der en eldre herre viste dem fingeren .

Flere motdemonstranter viste finger`n til SIAN. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Motdemonstrantene trakk helt inn til scenekanten til SIAN, slik at det var vanskelig for tilhørere av organisasjonen å komme til. De ropte også slagord for å overdøve budskapet til SIAN. «Ingen rasister i våre gater» ropte motdemonstrantene som hadde møtt opp.

Angrep politiet, politimann skadd

Politiet gikk imellom motdemonstrantene og standen, men en stund så det ut til at politiet hadde nok å gjøre ved å skille de to partene fra hverandre. De ble høy temperatur og en politimann ble lettere skadd under en pågripelse av en motdemonstrant.

– En person fra publikum ødela installasjonen for arrangøren, vedkommende ble da fjernet av politiet. Det medførte at en folkemengde på rundt 50 personer fulgte etter politiet for å hindre politiet i å innbringe vedkommende. Det medførte også at en del av denne gjengen angrep politiet, og vi har også fått skader på minst en av tjenestemennene, sier innsatsleder i politiet, Lars Olav Stepperud.

Flere personer som demonstrerte mot SIAN ble pågrepet av politiet. En ble satt i arresten, mens de andre ble løslatt på grunn av lav alder.

Det var amper stemning da motdemonstranter møtte opp foran standen til SIAN. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Vendte hatet ryggen

Rundt 700 personer møtte opp ved standen.

– Jeg vil støtte det å stå mot rasisme. Det er veldig unødvendig å blande inn rasisme når vi skal prøve å integrere oss, og så få vi det slengt i tryne. Da er det kanskje ikke like motiverende å kanskje integrere seg like godt heller. Når du prøver å flykte for å få et bedre liv, og man kommer med mange følelser, så får man rasisme slengt rett i tryne, da er det ikke like lett, sier Dennis Vanesse.

Motdemonstrantene hadde med seg ropert og buet da SIAN prøvde å komme til ordet.

– Budskapet vårt er at alle vi som bor i Gjøvik skal stå sammen mot all slags mulig hat som kommer til byen vår for det trenger vi ikke, sier leder for motstanden mot islam Egzon Qaka.

Prøvde å holde appell om hva islam er

Om lag 700 personer møtte opp i Gjøvik. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Flere fra SIAN holdt appell om hva de står for, men ble møtt av tilrop fra folkemassen.

– Vi vil prøve å forklare hva islam er. Sannheten om islam. Problemene rundt islam som man ser sprer seg rundt i hele Europa. Og det sanne verdigrunnlaget som vi ikke vil ha her i Norge, sier lederen for SIAN Stig Andersen.

– Mange har ikke satt seg inn i hva SIAN står for i det hele tatt. Vi har tatt avstand fra fascisme og nazisme ymse ganger. Men temat er betent, det er ingen som har turt å ta det opp før, sier Andersen.