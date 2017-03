Fredag foreslo miljøminister Vidar Helgesen (H) å endre naturmangfoldsloven slik at det skal bli lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. Men Helgesen kom raskt under angrep fra ulike leire.

Senterpartiet, Bondelaget og Skogeierforbundet mener Helgesens forslag ikke svarer på Stortingets bestilling og at det vil gjøre det vanskeligere å felle ulv. SV, Miljøpartiet De Grønne og miljøorganisasjonene protesterer også, men av motsatt grunn. De mener forslaget øker presset mot en truet dyreart. Så hvem har rett, hvis noen?

– Ingen tvil

– Den nye bestemmelsen man foreslår å ta inn, innebærer at det blir lettere å felle ulv. Det er det ingen tvil om, sier professor Ole Kristian Fauchald ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

INGEN TVIL: Ole Kristian Fauchald mener Helgesens lovforslag gjør det lettere å felle ulv. Foto: Lill Haugen/Norsk Friluftsliv

Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på "vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn".

– Her er det ikke lagt inn noe krav om at det skal være skade. Her kan man felle ut fra mange forskjellige hensyn, sier Fauchald til NTB.

Fortsatt begrensninger

Fortsatt begrensninger I forslaget heter det at slik felling kun skal skje i "strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning". Selv om det blir lettere å felle ulv, er det altså ikke fritt fram.

– Ordlyden gjør at det uansett ikke er snakk om mulighet til å felle 24 ulver i ulvesonen, slik rovviltnemndene vedtok i høst, mener Fauchald.

Samtidig gjelder den overordnede begrensningen om felling fortsatt: at formålet ikke kan nås på annen måte, og at det ikke kan true bestandens overlevelse.

Gode argumenter

Begrensninger til tross, forslaget åpner altså for økt felling av ulv. Men Fauchald mener samtidig at ulvemotstanderne har berettiget grunn til å være kritiske.

– Det er noen uttalelser i selve lovproposisjonen om hvordan eksisterende bestemmelser i naturmangfoldsloven skal forstås. Her er det flere uttalelser som indikerer en restriktiv praksis fra departementet hva gjelder muligheten til å felle ulv. Her kan ulvemotstanderne ha gode argumenter til å være kritiske, mener professoren.

– Man kan forvente at departementet i behandlingen av klagesaker om felling av ulv vil legge til grunn den forståelsen som er i proposisjonen, sier Fauchald.

Kan bli argument

Og skulle loven bli vedtatt, vil slike uttalelser i framtiden utgjøre et argument for hvordan bestemmelsene i loven skal forstås – for eksempel hvis en klagesak skulle ende i retten, forteller Fauchald.

Uttalelsene kan imidlertid bli endret i en eventuell komitebehandling i Stortinget. I Stortinget venter uansett trøbbel for Helgesen. Venstre har slått fast at det strider mot samarbeidsavtalen å endre naturmangfoldsloven. Hva som skjer med forslaget, er dermed foreløpig høyst usikkert.