Vedum tror ikke lovendring fører til ulvejakt i vår

Regjeringen vil endre naturmangfoldsloven om lisensfelling av ulv, bekrefter klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Det vil gjøre det mulig å felle flere ulv.

Nå er det opp til Stortinget å ta dette videre.

Dårlig

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum synes det er et dårlig forslag som kan gjøre ting enda vanskeligere.

– Istedenfor å bruke dagens lovverk så tror jeg dette fort kan føre til en innstramming istedenfor en oppmykning. Jeg tror dette bare fører til en ny runde med usikkerhet og uklarhet, og at man ikke får en tilstrekkelig reduksjon i bestanden slik at man får dempet konfliktnivået.

Vedum tror ikke dette vil føre til ulvejakt.

– Takket være regjeringens voldsomme rot og Helgesens vilje til trenering så tror jeg ikke det blir ulvejakt i vår.

Sint Gundersen

Høyres Gunnar Gundersen fra Åsnes kommer med kraftig kritikk mot sin egen statsråd.

– Statsråden og byråkratiet har lyktes i å trenere ulvesaken, sier Gundersen til NTB.

Han avviser det nye ulveforslaget fra regjeringen.

– Helgesen sier rett ut at dette forslaget ikke vil bringe oss ned på Stortingetsvedtatte bestandsmål. Men dit skal vi. Det Helgesen kommer med i dag, er intet håndslag. Det er en katastrofe.

Storberget positiv

FÅR STØTTE: Ifølge VG har klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fått støtte i Høyre, Frp, Ap og KrF for en ny lovendring. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Det skapte sterke reaksjoner da Helgesen før jul satte foten ned for lisensjakt på 32 ulv i Hedmark. Men nå foreslår regjeringen å endre loven, slik at også ulv som ikke utgjør et skadepotensial kan skytes.

Knut Storberget er positiv til en endring.

– Hvis det bidrar til at vi nå får tatt ut flere ulver og at bestanden går betydelig ned, så er jeg positiv. Hvis det bare er et spill for galleriet, så vil man rask avsløre seg ved at man ikke får felle ulv til våren, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Storberget.

Sjokkert

Naturvernforbundet skriver i en pressemelding at de er sjokkert over at Norge aktivt vil undergrave internasjonale miljøkonvensjoner ved å foreslå å endre loven.

WWF: – Dette er et av de styggeste eksemplene på norsk naturforvaltning i moderne historie, sier Nina Jensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forbundet mener dette vil sette norsk naturforvaltning hundre år tilbake i tid, mener forbundet.

– Dette vil gjøre det lettere å skyte ikke bare ulv, men også bjørn og jerv, som alle er truede og fredede arter som Norge gjennom Bern-konvensjonen har internasjonalt ansvar for å bevare, sier fagleder Arnodd Håpnes.

Også WWF reagerer kraftig på forslaget.

– Dette er et av de styggeste eksemplene på norsk naturforvaltning i moderne historie. Det hører ikke hjemme noe sted å endre loven for å kunne skyte flere truede dyr, aller minst i den såkalte miljønasjonen Norge, sier generalsekretær Nina Jensen.