Politiet ønsker ikke svare på drukningsteori

Janne Jemtland ble skutt med pistol i hodet utenfor huset sitt i Brumunddal natt til 29. desember i fjor, men rettsmedisinere har konkludert med at hun døde to til tre timer senere, og at dødsårsaken var drukning.

I sin forklaring har ektemannen Svein Jemtland forklart at han dumpet henne i Glomma et døgn etter at hun ble skutt.

Liket hennes ble funnet lørdag 13. januar ved Eid bru i Våler, en flere mil lang kjøretur unna parets bolig i Ellevsætervegen i Veldre i Brumunddal.

Kort tid etter etter at ektemannen ble pågrepet, fortalte han hvor politiet kunne finne henne.

Han nekter straffskyld for drap, og sier det hele var en tragisk ulykke.

Uklart åsted

I tiltalen står det ikke noe om hvor tobarnsmoren druknet, og det har heller ikke vært et tema så langt i rettssaken. Spørsmålet er derfor om Janne Jemtland druknet et annet sted enn i Glomma i Våler kommune.

VIL IKKE SVARE: Statsadvokat Iris Storås sier til NRK tirsdag ettermiddag at hun ikke ønsker å svare på spørsmål om Janne kan ha druknet et annet sted enn i Glomma, eller om vann fra andre steder enn her har blitt undersøkt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

NRK vet at politiet jobbet i vannkanten ved Mjøsa kort tid før ektemannen ble pågrepet. I april i år skrev Hamar Arbeiderblad at politiet hadde tatt vannprøver i Pellervika i Brumunddal.

Statsadvokat Iris Storås sier til NRK tirsdag ettermiddag at hun ikke ønsker å svare på spørsmål om Janne kan ha druknet et annet sted enn i Glomma, eller om vann fra andre steder enn her har blitt undersøkt.

– DIVERGENS: Forsvarer Ida Andenæs sier det er en divergens i forklaringen til hennes klient og politiets teori. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi mener hun ble lagt i vann kort tid etter hendelsen, sier Storås.

Hun sier at politiet er uenig i det tidspunktet Svein Jemtland legger til grunn for når Janne ble sunket i Glomma.

– Etter vår vurdering så er det mye som tilsier at det ikke stemmer, sier Storås til NRK.

Heller ikke forsvarer Ida Andenæs ønsker å svare på spørsmål om når og hvor Janne døde, og sier at det er en uenighet mellom påtalemyndigheten og hennes klient.

– Ja, her er det en divergens. I neste uke kommer rettsmedisineren og skal forklare seg om dette. Jeg vil avstå å trekke noen konklusjoner rund det spørsmål før vi har hørt ham, sier hun til NRK.

UNDERSØKELSER: Ifølge Hamar Arbeiderblad ble det gjort undersøkelser av vannet i Pellervika og Pellervikbekken i Brumunddal. Foto: Frode Meskau / NRK

Kjørte rundt i Brumunddal

Ektemannen har sagt at han la kroppen til Janne Jemtland inn i bilen sin halvannen til to timer etter at hun ble skutt.

Før han la Janne inn i bilen, ble hun surret inn i søppelposer og plast. Ifølge hans forklaring kjørte han flere turer til og fra boligen mens kroppen lå bak i bilen.

Det har også kommet fram i retten at han lånte en bil av en bekjent. Liket av Janne ble fraktet over i denne bilen.

Jemtland sier at han kjørte den lånte bilen ned til Eid bru natt til den 30. desember, et døgn etter at Janne ble skutt. Her ble kona senket i elven.

Han sa at han ikke hadde noen tilknytning til området.

– Jeg fant ut at jeg måtte finne vann jeg kunne putte Janne i, sier 47-åringen.

KVITTET SEG MED VÅPENET: Den tiltalte ektemannen har forklart at han kvittet seg med pistolen etter at han senket Janne Jemtland i Glomma. Våpenet ble senere funnet i mai i år. Foto: Politiet

Fant blodspor

Ifølge Jemtland var det ingen biler eller personer i området da han kom dit.

– Jeg kan tenke meg at det ikke tar så lang tid, sier tiltalte om situasjonen da han kastet kona fra rekkverket på Eid bru og ut i Glomma.

Politiet vil ikke svare på om de tror på at Janne Jemtland befant seg i Svein Jemtlands bil eller i den lånte bilen i nesten et døgn etter at hun ble skutt hjemme i huset.

De har stilt han flere, detaljerte spørsmål om bilkjøringen.



– Jeg har ingen kommentar til vår oppfatning av faktum av saken, sier statsadvokat Storås til NRK.

Politiet sier at de har funnet blodspor i tre biler og i en traktorskuff som stammer fra Janne Jemtland. I leiebilen Svein Jemtland fikk rett før han ble pågrepet ble det også funnet spor, og politiet mener derfor at 47-åringen jobbet med å skjule sporene sine helt fram til pågripelsen.

Visste ikke at drukning var dødsårsaken

Det var først i det fjerde avhøret Svein Jemtland ble informert om at dødsårsaken var drukning.

DRUKNING: Svein Jemtland fikk vite at konas dødsårsak var drukning først i det fjerde avhøret. – Det var et ordentlig sjokk for meg. Helt uvirkelig, sier han. Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Han har tidligere sagt at han var i sjokktilstand og reagerte irrasjonelt etter at skuddet gikk av hjemme i huset.

– Det var et ordentlig sjokk for meg. Helt uvirkelig, sier han om avhøret der han fikk vite om dødsårsaken.

Jemtland sa at avhøret måtte avbrytes og han måtte få medisinsk hjelp.