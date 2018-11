Slik snakket Svein Jemtland om Jannes død til sønnene sine

Den eldste sønnen til Svein og Janne Jemtland var hjemme og hørte et høyt smell den natta moren døde.

Drapstiltalte Svein Jemtland benekter at har forsøkt å påvirke sønnens forklaring til politiet, men sier han har prøvd å skåne dem.

– Jeg valgte å gi dem en trygghet slik jeg oppfattet at ville være best for dem der og da, sier den tiltalte tobarnsfaren.

I halvannen time etter smellet som sønnen hørte, ble Janne Jemtland liggende naken ute på gårdsplassen, ifølge tiltalte.

Deretter skal Svein Jemtland ha rullet henne inn i søppelsekker og plast, før han plasserte henne inn i familiens bil som sto parkert på gårdsplassen.

Falske forhåpninger

Den eldste sønnen er ett av politiets viktigste vitner i drapssaken som nå går i Hedmarken tingrett. Han har nå fylt 14 år, men var tretten da moren døde.

Tiltalte benekter at han har instruert noen av sønnene i hva de skal si til politiet.

– Jeg har aldri sagt at han skal fortelle det eller det. Men jeg har gitt ham en forklaring på hva som har skjedd, sier tiltalte.

I rettens andre dag kom det også fram at han senest i helgen før rettssaken snakket med sønnene sine på telefonen.

Jemtland beskriver samtalene som hverdagslige.

Ifølge barnas bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad-Hansen, skal Jemtland ha fortalt barna at han snart ville komme ut.

MELDTE JANNE SAVNET: Det var ektemannen som meldte Janne savnet. Et stort søk ble iverksatt for å finne henne. Bistandsadvokaten til barna mener at han ga barna sine falske forhåpninger om hva som hadde skjedd med moren. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Hva tenker du om dersom du blir dømt, og nok en gang gi falske forhåpninger til barna dine?, spurte bistandsadvokaten.

– Jeg synes ikke jeg gjør det. Han stiller meg et spørsmål og jeg svarer så godt jeg kan. Jeg kan ikke se at jeg skal bli dømt i den saken her, sier Jemtland.

Bistandsadvokaten mener at Svein tidligere ga barna falske forhåpninger ved at han sendte meldinger til morens telefon og blant annet fortalte dem at moren var trening, når han i realiteten visste at hun var død.

Det var også 47-åringen som meldte Janne savnet.

VILLE HA LUKKEDE DØRER: Svein Jemtland ønsket at avhøret av hans eldste sønn skulle gå for lukkede dører. Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Etter planen skulle avhøret av den eldste sønnen i dag vises fram i tingretten, men det ble igjen begjært lukkede dører.

Lagmannsretten skal ta stilling til om saken skal gå for lukkede dører eller ikke i morgen, onsdag.

Hvite løgner

Den nå 14 år gamle gutten hadde vært alene hjemme da foreldrene var på romjulsfest natt til 29. desember.

Kort tid etter at foreldrene kom hjem, oppsto det en krangel. Ved 02.15-tiden på natten hørte gutten et høyt smell.

Ifølge Svein Jemtland gikk det av et pistolskudd i forbindelse med at han og kona falt i bakken utenfor huset i forbindelse med krangelen. Skuddet traff Janne Jemtland i panna.

Rett etterpå sendte sønnen en SMS til morens telefon hvor han skrev «Mamma?!»

Eldstesønnen spurte faren hva som hadde skjedd med Janne. Tiltalte sier han ikke husker hva sønnen sa om det han hadde hørt.

PISTOLEN: Først 8. mai fant politiet denne pistolen, som var kastet i Vang ved Imerslundmarka. Den tiltalte mener at pistolen gikk av ved et uhell og traff Janne i hodet. Foto: Politiet

– Jeg gav dem en forklaring som var grei for å skjerme barna mine, sier han.

Eldstesønnen sa at han hørte et smell. Tiltalte sier han antydet for ham at det kanskje kunne ha vært fyrverkeri. Det var ikke uvanlig at folk i nabolaget fyrte opp raketter så nærme nyttårsaften.

Han sammenlignet dette med at man heller forteller et barn at katten er tatt av rev og ikke blitt påkjørt.

– Det er enkle, hvite løgner. Det var en forklaring som var logisk for dem, og i deres verden den beste, sier Jemtland.

Paranoid

Jemtland forklarer at han ble mer og mer paranoid jo lengre tid det gikk. Under en biltur med sønnen før han ble pågrepet og siktet for drapet, ba han sønnen om å støtte ham.

– Jeg var nedkjørt og hadde gått ned 14 kg på 14 dager, sier han.

Han forteller at han hadde tenkt på å melde seg.

– Hvis det hadde gått to-tre dager til, så hadde jeg kanskje gjort det. Jeg tenkte at jeg og gutta kunne ha noen dager til, sier han.