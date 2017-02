Politiet avhører nye vitner i Dokka-saken

Politiet planlegger avhør av nye vitner i uken som kommer. Det sier politiadvokat Kristian Johansen til NRK.

– Det dreier seg om et fåtall vitner. Vi mener det er vitner som kan være viktige for saken, sier Johansen.

49 år gamle Nils Olav Bakken fra Dokka i Nordre Land ble funnet drept i et bål i Søndre Land i september i fjor. Ifølge politiet viser den endelige obduksjonsrapporten at Bakken ble drept på samme sted som han ble funnet.

Tre personer er siktet for drapet. En av de, en 36 år gammel mann har erkjent straffskyld for medvirkning til drapet.

Forlenget varetekt

Politiet ber nå retten varetektsfengsle de tre siktede i fire nye uker med brev- og besøkskontroll.

FORLENGET VARETEKT: Politiadvokat Kristian Johansen opplyser at politiet har bedt om forlenget varetekt for de siktede. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

– Bakgrunnen for det er at vi fortsatt mener det er sterk mistanke mot alle tre og at det fortsatt foreligger bevisforspillelsesfare, sier Johansen.

De siktede, som alle er lokalt tilhørende på Dokka, ble pågrepet i november i fjor. Foruten den 36 år gamle mannen som har erkjent straffskyld, har en kvinne i 40-årene og hennes sønn i 20-årene i avhør knyttet seg til selve drapet. I et avhør i januar innrømmet sønnen medvirkning til drapet. De har ikke erkjent straffskyld.

Gjøvik tingrett har satt av to uker i juni til en mulig rettssak. Det gjenstår fortsatt flere avhør av både de siktede og av vitner før tiltale kan tas ut, opplyser politiet.

Planlegger rekonstruksjon

Politiet planlegger en rekonstruksjon av det som skal ha skjedd da Bakken ble drept i september. Det vil de gjøre før de tar ut en tiltale.

– Vi jobber fortsatt med å undersøke tekniske bevis. Vi har ikke avsluttet det arbeidet enda, sier Johansen.

Når drapet skal gjenskapes vil alle de siktede med forsvarere være med, sammen med etterforskere og aktor. Det er ikke bestemt når det skal gjøres.