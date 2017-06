Påstand om 11,5 års fengsel i Bråten-saken

Rettssaken mot de to startet tirsdag denne uka i Oslo tingrett. I sin prosedyre fredag la aktor Ingrid Vormeland Salte ned påstand om elleve og et halvt års fengsel for 33-åringen, som er tiltalt for drap for å skjule en annen forbrytelse og forsøk på grovt ran.

– 30-åringen, som er tiltalt for grovt ran med døden til følge, må dømmes til fire års fengsel, sa hun.

Gjennombrudd

DREPT: Egil Torstrup Bråten fra Våler ble drept i Oslo i 2002. Foto: Politiet / NTB scanpix

Drapet på Egil Tostrup Bråten (23) var en av de store uløste drapsgåtene i Norge. Men i fjor førte nye analyser av DNA-spor på en knivslire fra åstedet til et gjennombrudd i den 14 år gamle saken.

Bråten ble drept med en 6,5 cm dypt knivstikk i brystet. 24. november i fjor ble den nå 33 år gamle småbarnsfaren pågrepet. Som følge av hans forklaring ble 30-åringen pågrepet dagen etter.

Brutalt og planlagt

De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da Bråten ble forsøkt ranet og deretter drept utenfor sin bolig i Nordahl Bruns gate i Oslo sentrum. I retten framholdt aktor at ransforsøket og drapet framstår som både brutalt og planlagt

– Begge gjerningsmennene var utstyrt med stikkvåpen, og de var to mot en. Dette må ha vært en svært skremmende situasjon for offeret, sa hun.

Påstanden ligger likevel under dagens straffenivå, siden drapet ble begått før straffeloven for voldsforbrytelser ble skjerpet i 2010.

Erkjenner drap, men ikke skyld 33-åringen har erkjent uaktsomt drap, men sier seg ikke skyldig etter tiltalen.

I sin forklaring til retten hevdet han at de to ikke hadde til hensikt å begå et ran, men å stjele en bil. I avhør med politiet har imidlertid 30-åringen tilstått at planen var å rane Bråten.