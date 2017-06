15 år gammelt drap for retten

Tirsdag må to menn, som var 18 og 16 år gamle da drapet ble begått, møte i Oslo tingrett.

Drapet på Egil Tostrup Bråten i 2002 var en av de store uløste drapsgåtene i Norge inntil politiet i Oslo i fjor høst pågrep en nå 33 år gammel mann på bakgrunn av DNA-prøver som var 14 år gamle.

Det var DNA-spor på en knivslire fra åstedet og nye analysemetoder som gjorde at politiet kunne pågripe mannen for drapet. I desember ble ytterligere en mann pågrepet.

21 års strafferamme

FORSVARER: Vidar Lind Iversen er den tiltalte 33-åringens advokat. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Ifølge tiltalen knivstakk den nå 33 år gamle tiltalte mannen Egil Tostrup Bråten i brystregionen med en kniv natten til 18. november 2002. Bråten døde kort tid etter av forblødning.

33-åringen er tiltalt for drap for å skjule en annen forbrytelse. 30-åringen er ikke tiltalt for selve drapet, men for grovt ransforsøk. Ransforsøket var grovt fordi det ble brukt vold og hadde døden til følge, heter det i tiltalen.

I likhet med selve drapet har denne handlingen en strafferamme på opptil 21 år. Det er kun satt av fire dager til rettssaken i Oslo tingrett, noe som er uvanlig kort for en drapssak.

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte, som er aktor i saken, sier at bevissituasjonen er slik at det ikke er nødvendig med en lengre rettssak.

– Vi mener vi får belyst skyld- og straffespørsmålet godt nok ved den bevisførselen som er varslet. Det blir i all hovedsak ført profesjonelle vitner, som polititjenestefolk og krimteknikere, samt avdødes mor og noen personer som var sammen med avdøde kvelden før drapet. Begge forsvarerne har også varslet noen vitner, sier Salte.

Tilfeldig møte

33-åringens forsvarer Vidar Lind Iversen skriver i en sms til NTB at hans klient erkjenner straffskyld for uaktsomt drap, men ikke for forsettlig drap og forsøk på ran.

30-åringen skal ifølge tiltalen ha slått Bråten gjentatte ganger med knyttet hånd og også ha stukket ham i hodet med en skrutrekker. Hans forsvarer Vegard Aaløkken opplyser til NTB at hans klient erkjenner straffskyld for å ha vært med på et ransforsøk som gikk galt.

Ifølge VG skal den drapstiltale 33-åringen ha forklart at han og den medtiltalte mannen møtte Bråten ved en tilfeldighet. De to skal ha ytret et ønske om å låne mobiltelefonen til Bråten, noe som utløste en krangel. Egil Tostrup Bråten ble funnet knivstukket utenfor leiligheten sin i Nordahl Bruns gate i Oslo. Han døde senere på sykehus.