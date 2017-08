Ny meningsmåling: Sp fortsetter fremgangen i Innlandet

– Jeg blir enormt glad. Det viser at jobben vi gjør med å mobilisere for sentrumsverdier er noe som engasjerer folk og gir folk lyst til å stemme på Senterpartiet, sier Knutsdatter Strand (25) fra Øystre Slidre.

Hun er andrekandidat for Senterpartiet i Oppland, og vil med resultatet fra dagens meningsmåling få plass på Stortinget. Det samme kan bli tilfelle for partifellen fra Hedmark, Emilie Enger Mehl (24).

En fersk meningsmåling InFact har gjort på oppdrag fra avisene Glåmdalen, Østlendingen, Oppland Arbeiderblad og NRK viser at Sp fortsetter å øke. Dermed ser det stadig mer sannsynlig ut at det blir fire representanter fra Senterpartiet og Innlandet på Stortinget.

FANGER VELGERE: Senterpartiet forsøkte å overbevise velgere på Raufoss i Vestre Toten i dag. Foto: Alexander Nordby / NRK

Får gode tilbakemeldinger

Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier han får gode tilbakemeldinger når han er ute og reiser i hjemfylket.

– Jeg tror det er fordi vi er tydelige på at vi ønsker tjenester nært der folk bor, og for folk i Hedmark og Oppland er det viktig.

Meningsmålingen som ble utført 16. august viser at partiet nå har mer enn doblet sin oppslutning siden stortingsvalget i 2013 i begge Innlandsfylkene.

I Hedmark har partiet gått frem fra 10.2 prosentpoengs oppslutning for fire år siden til 23.9 prosentpoeng i august.

I Oppland lå Sp på 12.3 prosentpoeng ved forrige valg. Ifølge meningsmålingen for august ligger partiet an til 26.4 prosentpoengs oppslutning.

Ap går ned

Mens den nye meningsmålingen viser at Sp går frem, går Arbeiderpartiet ned 1,5 prosentpoeng i Hedmark og 5,3 prosentpoeng i Oppland. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hedmark, Anette Trettebergstuen, er en del av teamet rundt statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Hun sier dette resultatet ikke er godt nok for dem.

IKKE BRA NOK: Anette Trettebergstuen og Jonas Gahr Støre er ikke fornøyde med de nylige resultatene for Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette er ikke bra nok for oss, vi må og skal opp. Dette viser at valget mellom regjeringsalternativene blir veldig jevnt, skriver Trettebergstuen i en e-post til NRK.

Likevel er Gahr Støre førstevalget som ny statsminister for innbyggerne i Innlandet.

– Alle som vil bytte ut regjeringa og ha Jonas som statsminister må stemme på Ap, mener Trettebergstuen.

I likhet med meningsmålingene gjennomført i mai og juni, viser målingen for august at Frp ligger an til å miste sine distriktsmandater i både Hedmark og Oppland og ryker ut fra Stortinget.