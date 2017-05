Ny meningsmåling: Frp mister stortingsmandater

– Denne meningsmålinga bekrefter, og på mange måter forsterker, Senterpartiets gode situasjon, sier samfunnsforsker ved Høgskolen i Innlandet, Jon Helge Lesjø.

Den ferske meningsmålinga er utført i Hedmark og Oppland av InFact på oppdrag fra avisene Glåmdalen, Østlendingen, Oppland Arbeiderblad og NRK. Der scorer Frp rundt 6,5 prosent i begge fylker, mens Senterpartiet ligger midt på 20-tallet.

To tendenser er klare: Regjeringspartiene straffes, Senterpartiet rykker fram.

– Plutselig har det blitt realistisk at Senterpartiet kan få inn to representanter i hvert fylke. Det er jo oppsiktsvekkende, sier Lesjø.

Se detaljerte tall for alle partier i grafene under.

Om dette hadde vært valgresultatet ville Ap fått tre mandater i hvert fylke, Sp to mandater i hvert fylke og Høyre ett mandat i hvert fylke. I tillegg kommer ett utjevningsmandat i hvert fylke.

– Altfor rødt!

Tor-Andre Johnsen har representert Hedmark og Frp i en periode. Han vil jobbe hardt for ikke å bli arbeidsledig til høsten. Foto: NRK

Morten Ørsal Johansen har hatt åtte år på Stortinget for Oppland og Frp og kjempet seg i vinter til en ny toppnominasjon. Nå må han kjempe for å beholde plassen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Morten Ørsal Johansen har representert Frp og Oppland på Stortinget de siste åtte årene. De siste fire har han hatt selskap av Tor Andre Johnsen fra Hedmark. Sistnevnte innrømmer at det ikke hyggelig med målinger der man scorer under ti prosent.

– Men ingenting er avgjort, for målinger svinger og det er langt fram til valget, sier Johnsen.

Han mener det vil være dramatisk for Innlandet dersom verken han eller Ørsal Johansen beholder sine seter.

– Da blir det i realiteten to borgerlige representanter for Innlandet på Stortinget, og det er for lite. Vi skal jobbe hardt og trekke fram alt vi har fått til denne perioden for å kunne fortsette å representere våre fylker, sier Johnsen.

De to borgerlige representantene han snakker om er Høyres Olemic Thommesen (Oppland) og Kristian Tonning Riise (Hedmark). For selv om også Høyre går tilbake, ser deres plasser ut til å være sikre.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Endringer i prosentpoeng i Oppland sammenlignet med stortingsvalget 2013:

Ap – 0,2

Frp – 6,3

H – 7,2

KrF – 0,5

V – 1,6

SV + 0,3

Sp + 14,1

Rødt + 0,6

MDG + 0,2

Regjeringsslitasje?

Samfunnsforsker Jon Helge Lesjø mener meningsmålinga viser at Frp kanskje er mer utsatt i Innlandet enn det man først tenkte. Foto: Alexander Nordby / NRK

Det er ingen enkeltsak som kan forklare et fall på over seks prosent på en meningsmåling, men ifølge samfunnsforsker Lesjø, er dette noe som har skjedd over tid.

– Det er fristende å snakke om en viss regjeringsslitasje. De to partiene opplever i snitt en liten nedgang i hele landet, men det slår hardere ut her i Innlandet, fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet tradisjonelt sett står så sterkt her.

Og det slår hardere ut for Frp enn for Høyre.

– Frp opplever nok litt av det samme som SV opplevde i forrige periode. De har pleid å være et protestparti, men finner seg selv i en annen posisjon i regjering, sier han.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Endringer i prosentpoeng i Hedmark sammenlignet med stortingsvalget 2013:

Ap – 4,4

Frp – 7,1

H – 7,2

KrF + 0,3

V – 0,4

SV + 0,5

Sp + 15,4

Rødt +1,9

MDG + 0,5

– Helt formidabelt!

Marit Knutsdatter Strand er Senterpartiets 2.-kandidat til Stortinget i Oppland. Hun håper å ta plass der sammen med Ivar Odnes. Foto: Ragne Borge Lysaker

Emilie Enger Mehl er Senterpartiets 2.-kandidat til Stortinget i Hedmark. Hun håper å få fast plass der fra høsten. Foto: NRK

For mens Frp kan ha fått en mindre tydelig protest-posisjon, har Senterpartiet krøpet fram.

– Det er Senterpartiet som nå, mer enn noen andre, har blitt partiet som kritiserer det etablerte og det ser vi at de tjener på, sier Lesjø.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum fra Stange er sikret sin plass på Stortinget – og om meningsmålingen er et frampek – kanskje også i regjering, men bak ham er 23 år gamle Emilie Enger Mehl veldig spent på om hun får sin stortingsdebut. Og i Oppland er man i samme situasjon. Bak førstekandidat Ivar Odnes, finner vi 25 år gamle Marit Knutsdatter Strand.

– Denne målinga er jo helt formidabelt bra. Det er kjempemoro at folk sier at de vil stemme på Senterpartiet, sier hun.

Muligheten til å få fast plass på Stortinget lå der som en ønskedrøm da hun sa ja til kandidaturet i fjor høst. Nå begynner hun å skjønne at det kan bli realitet.

– Jeg har akkurat levert masteroppgaven min og er ferdig utdannet lektor, men om jeg blir valgt inn på Stortinget er det klart at jeg heller vil ha den jobben. Det er en mulighet man ikke kan la gå fra seg, sier hun.

Om både hun og Emilie Enger Mehl skulle bli valgt inn, tror hun de kan bidra med mye.

– Vi kan være kraftpersoner som jobber for folk i fylkene våre, men også være gode representanter for unge folk som er spesielt opptatt av saker som miljø og utdanning. Jeg er helt sikker på at vi trengs, sier hun.