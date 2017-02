Nordmennene som kjempet for Hitler

I stilling syd for Narva, fra venstre SS-Untersturmführer Kåre Brynestad fra Biri ved 10./Norge og en ukjent Oberscharführer våren 1944. Foto: Privat

Over 5000 tusen nordmenn meldte seg frivillig for å kjempe på nazistenes side under andre verdenskrig.

– Mange unge

Nå publiseres mer enn 1000 private fotografier tatt av frontkjemperne selv i den nye bildeboka «Norske frivillige i Waffen-SS» av forfatterne Geir Brenden og Tommy Natedal.

– Noen få hadde kameraer og tok bilder, som de delte med de andre, sier Brenden.

Forfatter Geir Brenden har sammen med Tommy Natedal gitt ut bildeboka Norske frivillige i Waffen-SS. Foto: Stein S Eide / NRK

Forfatterne har reist hjem til tidligere frontkjempere og familiene deres og samlet private bilder av frontkjempere siden 90 -tallet.

Fotografiene viser frontkjempere, som poserer og smiler mot kameraet, skåler til fotografen, sørger i en kamerats begravelse eller kryper sammen i skyttergravene.

Døde russere etter angrepet på Sjapkozero i Karelen. Her falt det mange russere men bare en Nordmann SS-Untersturmführer Eystein Beck. Foto: Privat

– Mange av soldatene er veldig unge. Du ser hvor hardt frontlivet er. Du ser døde nordmenn i graver. Det gir sterke inntrykk å se mange av bildene sier, Geir Brenden. Han har selv vært der gang og funnet restene av døde nordmenn. Noen av dem er blitt fraktet tilbake til Norge og gravlagt.

Hvorfor mener du det er viktig å vise private bilder av frontkjempere?

– Det er viktig at det kommer ut noe fra denne siden også. Det er mange etterkommere, som ikke har visst noe og som har kontaktet meg. Nå er dette historie og ikke like betent lenger, men interessen er fortsatt stor, sier Brenden.

Forfatteren fra Gjøvik har gitt ut flere bøker om norske frontkjempere under 2. verdenskrig.

Dagliglivet ved fronten

Frontkjemperne kom fra hele landet. Mange av dem fra Hedmark og Oppland. Personene på bildene er navngitte. – Det har vært stor jobb å få på plass alle navnene, sier Brenden.

Den frivillige i Regiment Nordland Einar Østvold ved Mius fronten. Vinteren 1941/42. Foto: Privat

Boka er tidligere gitt ut på tysk og engelsk. Brenden mener det er viktig at denne delen av krigshistorien også kommer på norsk.

Mange av de norske frontkjemperne, som deltok på tysk side under 2. verdenskrig var i Finland. I Øst-Karelen falt 99 nordmenn på 2 dager under 2. verdenskrig.

– Fotografiene viser dagliglivet ved fronten. Det er en del av historien, som bør komme fram. Det har vært skrevet mye om de som var på «den rette siden» under krigen, men det var dette som fascinerte meg fordi det var kanskje disse som var med på de hardeste slagene under 2. verdenskrig. Det var ikke mange andre trefninger, der det falt 99 personer på to dager.

Det Norske Kompaniet tar avskjed med sine falne før de returnerer til Norge. Det skjedde på divisjonen gravplass på May-Weg Karelen. Foto: Privat

