Nå er verdens høyeste trehus snart ferdig

Nesten 4000 mennesker har vært involvert i arbeidet med å reise bygget på 18 etasjer.

– Det er en kompleks bygning, sier prosjektleder, Erik Tveit.

KOMPLEKS: Prosjektleder, Erik Tveit sier det er en kompleks bygning, og at det må mange folk til for at det skal bli ferdig. Foto: MATS SPARBY / NRK

Han forteller at det blir leiligheter i de sju øverste etasjene. Under der blir det fire hotelletasjer og nederst blir det kontorer. I tillegg blir det en utvida første etasje med et svømmeanlegg med to 25 meters basseng.

Landemerke

– Akkurat som at det skjeve tårn i Pisa markerer Pisa, så vil Mjøstårnet markere Brumunddal og Ringsaker, sier eiendomsutvikler Arthur Buchardt. Det er han som står bak prosjektet.

FORNØYD: Eiendomsutvikler Arthur Buchardt sier at tretårnet vil sette Ringsaker og Brumunddal på kartet. Foto: MATS SPARBY / NRK

Allerede i begynnelsen av februar var alle leilighetene i det 85,4 meter høye tretårnet solgt, ett år før bygget skulle stå ferdig. Leilighetene er fra 52 til 149 kvadratmeter store, og prisen var på alt fra to og en halv til sju og en halv million kroner.

Målet med bygget har ifølge Buchardt vært å vise hva Innlandet har og kan rundt treverk til byggenæringen, i tillegg til å utnytte den kompetansen som området har.

– Dessuten vil vi jo gjerne markere sentrum i Innlandet, og sette Ringsaker og Brumunddal på kartet, sier eiendomsinvestoren.

Helt på toppen blir det én leilighet med privat takterrasse og en offentlig takterrasse for alle som vil opp for å se på utsikten.

Ettertrakta

Det har gått ett og et halvt år siden det første spadetaket ble tatt i april 2017, og det har vært mange som har hatt en finger med i spillet siden da.

– Hvis en tar med alle som har vært med i prosjektering, planlegging og bygging, så har allerede rundt 4000 mennesker bidratt for å få reist bygget, sier Tveit.

UTSIKT: På toppen av Mjøstårnet vil det bli en offentlig takterrasse hvor folk kan komme for å se på utsikten. Foto: MATS SPARBY / NRK

Det store trehuset skulle egentlig bli 80 meter høyt, men etter at siste bjelke var heist endte det på 85,4 meter.

– Vi kan jo med stolthet nå si at vi har slått verdensrekord, og vi gjør det som planlagt både fremdriftsmessig og prosjektert, sier han.

ROM MED UTSIKT: Fra hotellrommet vil gjestene få utsikt over Mjøsa. Tårnet skal stå ferdig i mars neste år. Foto: MATS SPARBY / NRK

Sprenger grenser

– Det betyr veldig mye for oss som er involvert i trenæringen at det faktisk er mulig å bygge et så høyt hus, sier Steffen Skolseg. Han er administrerende direktør i Mjøsen skog, og entusiastisk for prosjektet. Gjennom Mjøstårnet er det utviklet teknologi som kan brukes i andre store bygg, mener han.

For Buchardt har det vært viktig at Mjøstårnet skal være kortreist og miljøvennlig. Det er derfor brukt treverk fra lokale leverandører.

– Dette her er akkurat det politikerne snakker om. Det er bærekraftig, kortreist og CO₂ reduserende. Så dette er helt etter boka, sier Buchardt.