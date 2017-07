Bare for noen år siden var det hard kamp om å få sykle fra Rena til Lillehammer. Det tradisjonsrike Birkebeinerrittet ble i både 2010 og 2011 utsolgt på under minuttet. 17 000 billetter ble i 2011 revet bort på 53 sekunder.

I år er det annerledes. Det er under to måneder til Birkebeinerrittet tråkkes i gang, og det er om lag 4000 påmeldte. Det er omtrent halvparten så mange som på samme tid i fjor.

Det går utover idrettslag og foreninger. De kommer ikke til å få like mange dugnadstimer som de har avtalt med arrangøren.

Kan miste 100 dugnadstimer

Lillehammer fotball er et av idrettslagene som har brukt Birken som en måte å skaffe ekstra ressurser. Daglig leder Per Anders Berg sier at situasjonen ikke er alvorlig for ennå.

– Men hvis nedgangen fortsetter, må vi se oss etter andre type inntektskilder, Berg.

På grunn av færre påmeldte har Birken måtte nedjustere dugnadstimer.

SISTE LITEN: Daglig leder i Birken, Olaf Thomasgaard håper at flere vil melde seg på Birkebeinerrittet fram mot startdatoen 26. august. Foto: Anne Næsheim

– Vi har vært nødt til å se på dem som har vært med oss over flere år. For å ta det ned litt. For dem som mister mest, så dreier det seg om rundt 100 dugnadstimer, eller rundt 10 000 kroner, og det er klart det er betydelig for et lite lag, sier daglig leder i Birken, Olaf Thomasgaard.

Melder seg på senere

Thomasgaard forteller at tendensen på Birkebeinerrennet i vinter og på Birkebeinerløpet i juni er at flere melder seg på i siste liten.

– Vi håper at det samme skal skje med rittet i august, sier Thomasgaard.

Men økonomien for Birkebeiner-arrangementene har hatt en negativ utvikling.

– Vi leverte nylig et regnskap for 2016 som gikk akkurat i null. Lillehammer skiklubb, Lillehammer sykkelklubb og Rena idrettslag får en del av ressursene fra Birkenarrangementet som de eier, så det er ikke en tilfredsstillende situasjon for dem. Det er noe vi må prøve å endre, sier Thomasgaard.

Lillehammer fotball har forståelse for at de ikke kan få like mange dugnadstimer som tidligere.

– Det er klart vi forstår det, det er slike svingninger vi ikke kan påvirke. Blir det færre som ønsker å benytte det tilbudet som Birken gir, og aktiviteten går ned, skjønner vi at det blir behov for færre dugnadstimer, så vi må bare tilpasse oss det, sier Berg i Lillehammer fotball.