Snart to døgn etter at en 16 år gammel jente ble knivdrept i et boligfelt på Vinstra er bygda fortsatt i sorg. Medelevene på Vinstra videregående skole har markert sine følelser ved å ta med seg et hundretalls blomster til skolens kantine der de minnes tenåringen som mistet live onsdag.

– Det er veldig rørende. Det er en stor gruppe ungdommer som har kommet med enkeltroser eller buketter, forteller rektor Leif Solheim.

En minneprotokoll full av hilsener til den avdøde jenta vitner om et stort savn. Siden den ble lagt frem torsdag har både elever, lærere, foreldre og andre medlemmer av lokalsamfunnet i Gudbrandsdalen vært innom.

Holder skolen samlet

Slutten på skoleuken har vært alt annet enn normal på den videregående skolen der både den 16-årige jenta og den jevnaldrende gutten som er siktet gikk. De om lag 400 elevene var i går samlet for å få informasjon av politiet og ble ivaretatt av kommunens kriseteam og lærerstaben. Fredag har de ansatte forsøkt å gjennomføre en ordinær skoledag.

– Det er en tung dag. Vi har ikke vanlig undervisning, men vi har gjennomført de timene vi skal ha i en eller annen grad, sier rektoren.

MINNEPROTOKOLL: I den svarte notatboken har medelever, foreldre, lærer og venner skrevet sine siste hilsener til den avdøde 16-åringen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Skolen har vært klar på at de ønsker å samle elevene for å stå sammen i sorgen.

– Ungdommene står rundt minnebordet og sørger sammen. Det er rørende samtidig tror jeg det er til god hjelp, sier han.

Også på sosiale medier har vennene og medelever skrevet hilsener. «Så altfor tidlig», «Klarer ikke å skjønne det» og «Hvil i fred» er blant meldingene som går igjen.

MINNESTED: I skolens kantine ligger minneprotokollen omkranset av blomstervaser fulle av roser. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Sterke reaksjoner

Mange av elevene har ifølge Solheim fått sterke reaksjoner og hatt behov for å ta pauser. Mens NRK har vært på besøk på skolen har elevene vist følelser åpent og holdt rundt hverandre i gangene og i skolens fellesområder.

TRIST: Rektor Leif Solheim ønsker å holde skolen åpen for elever og andre som trenger et sted å være sammen i sorgen. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Det er veldig stor variasjon. Enkelte har grått mye, andre er sinte. Noen har frykt, sier rektor.

– Hva er de redd for?

– Dette er en såpass skummel hendelse at det ikke er lett å tenke på hva som faktisk er situasjonen. Det er dumt at det går rykter. Vi håper folk ikke hekter seg på det, oppfordrer han.

Solheim er forberedt på at elevene vil ha varierte reaksjoner i lang tid fremover. Han holder derfor skolen åpen gjennom hele helgen.

– Det er åpent både lørdag og søndag fra 11 til 21 slik at elever og alle andre i bygda kan ha et felles samlingssted, opplyser han.