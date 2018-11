– Siktede er avhørt, men vi ønsker ikke å si noe om innholdet i avhørene på det nåværende tidspunkt, sa politiadvokat Stine Rigmor Grimstad på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Politiet gjennomførte i går flere avhør av personer med tilknytning til saken. Avhør av andre relevante personer vil fortsette utover dagen. Det er uklart om den voksne mannen som ble lettere skadet i hendelsen har forklart seg.

– Det har vært en nitid etterforskning så langt, og vi har fortsatt en stor etterforskning foran oss, sier Grimstad.

Utelukker ikke nye avhør

Politiet holder foreløpig kortene tett til brystet etter knivdrapet som skjedde like før 16-tiden i går. De vil ikke kommentere om den 16 år gamle gutten har erkjent straffskyld. Grimstad vil heller ikke uttale seg om tilstanden til gutten.

– Han har ikke livstruende skader, men utover det ønsker jeg ikke å kommentere tilstanden hans, sier hun.

Politiet utelukker ikke flere avhør av tenåringen.

– Vi vil vurdere å gjøre videre avhør av siktede i dag.

Kripos jobber nå på åstedet med tekniske undersøkelser. Torsdag formiddag er flere politi- og hundepatruljer i gang med arbeid i området rundt boligstrøket der det er sperret av store områder.

Gikk på samme skole

Torsdag formiddag bekreftet rektor ved Vinstra videregående skole, Leif Solheim, at både den døde jenta og den siktede gutten gikk på skolen. Han vil ikke uttale seg om det er en videre relasjon mellom de to.

– På et sted som Vinstra er det grunn til å tro at de kjente til hverandre, sa Grimstad.

Skolen de to gikk på er i dag åpen for medelevene. Kommunens krisestad gir bistand til de som trenger det sammen med de ansatte på skolen. Også på andre skoler på Vinstra er det satt i gang støttetiltak for de berørte familiene.