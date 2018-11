– Det har jo vært helt forferdelig. Jeg tror veldig mange er veldig sterkt preget, sier Kristin Grøthe.

Hun har vokst opp i samme nabolag som den 16 år gamle jenta som ble drept på Vinstra onsdag ettermiddag. Både i går og i dag har elevene ved den videregående skolen i bygda samlet seg for å snakke om det som har skjedd.

– Samholdet har vært veldig godt. Man har vært der for hverandre og støttet hverandre uavhengig av kjønn, trinn, linje eller noe.

Kristin sier det har hjulpet å være på skolen sammen med de andre som er i samme situasjon. Hun sier det har vært vanskelig å prate om det, men at det er viktig at man får snakket ut om hva man føler og tenker.

– Vi prøver jo å hjelpe og støtte hverandre på best mulig måte. Men det er jo veldig vanskelig å prate om det også, for det er sårt og det gjør vondt, sier hun.

– Man blir jo tom

Både den 16 år gamle jenta som mistet livet, og gutten som er siktet for å ha tatt det fra henne gikk på Vinstra Videregående skule. Det er derfor mange av de 400 elevene på skolen som har en relasjon til dem begge.

– Ingen skjønner hvordan dette her kunne skje og hvorfor det har skjedd. Det er veldig mange spørsmål, sier Kristin.

Hun sier det er vanskelig å sette ord på det som har skjedd.

– Man blir jo tom, og først ble jeg veldig redd. Man blir jo veldig trist og lei seg når noen som er så unge og nære oss går bort på den måten.

GODT SAMHOLD: Man har vært der for hverandre og støttet hverandre uavhengig av kjønn, trinn, linje eller noe, sier Kristin Grøthe. Foto: KRISTIAN STORØDEGÅRD / NRK

Mye spekulasjoner

Ordføreren i Nord-Fron kommune har tidligere frarådet alle å spekulere i hva det er som har skjedd i sosiale medier.

– Vi vet jo ikke hva som har skjedd og hva som ligger bak, og det er jo mye spekulasjoner som går rundt. Så det er jo veldig vanskelig, men også veldig skummelt, sier Kristin.

Hun forteller videre at det kanskje blir enda vondere når det blir så mye spekulasjoner rundt det hele.

– Det blir mange ekstra vonde tanker rundt det, samtidig som at det ikke er rettferdig overfor familiene at det spekuleres og spres rykter. Så det er jo fryktelig dumt, men det er jo veldig vanskelig å la være i en slik situasjon.

For henne og for mange andre har det vært veldig fint å ha et sted å gå til hvor man kan snakke om tanker og følelser hun har.

– Jeg må også skryte av skolen og kommunen for jobben de har gjort. De er der og passer på oss, og vi kan prate med dem.