Det er sorgtung stemning på Vinstra videregående skole etter at en 16 år gammel jente i går ble drept. En 16 år gammel gutt er siktet for drapet. Torsdag formiddag bekrefter rektor Leif Solheim at begge de to var elever ved skolen.

– Jeg kan ikke si hvilken klasse de gikk i, men jeg kan bekrefte at de gikk her, sier Solheim.

Skoledagen startet torsdag med en minnestund for elevene ved skolen. Både prest, politi, kriseteam og lærerstaben var tilgjengelig for ungdommene. I gangene på skolen holder elevene rundt hverandre og gråter.

– Hvordan har elevene reagert på det som skjedde i går?

– Det var sterke reaksjoner. Alle i lokalmiljøet kjenner de involverte i en eller annen grad, sier Solheim.

Fortsetter etterforskning

Drapet på den 16 år gamle jenta onsdag ettermiddag har gått hardt inn på innbyggerne i småbyen Vinstra i Nord-Fron kommune. Ved den lokale barneskolen og på kirkegården flagges det torsdag på halv stang.

Politiet vil foreløpig ikke gå nærmere inn på detaljer rundt etterforskningen etter hendelsen som skal ha skjedd like før kl. 16 onsdag ettermiddag. Etter funnet av den døde jenta, pågrep politiet raskt en 16 år gammel gutt og siktet han for drap.

– Det er en tung og vanskelig dag. Nå våkner veldig mange i vår kommune og tenker på det som skjedd. Det er nesten uvirkelig, sier Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron (Ap).

IMPONERT: – Jeg har sett modige ungdommer som er der for hverandre. Det er både vondt og fint å se, sier ordfører Rune Støstad (Ap). Du trenger javascript for å se video. IMPONERT: – Jeg har sett modige ungdommer som er der for hverandre. Det er både vondt og fint å se, sier ordfører Rune Støstad (Ap).

En voksen mann ble lettere skadet og er sendt til sykehus for behandling. Etter det NRK kjenner til skal mannen ha forsøkt å stoppe hendelsen.

Politiet i Innlandet har bedt om bistand fra Kripos. På åstedet jobbes det nå med tekniske undersøkelser. Ettersom jenta ble funnet midt i et boligfelt har politiet sperret av store områder. Det er ventet at den siktede gutten skal avhøres i løpet av dagen.

ETTERFORSKNING: Politiet har satt opp et telt som del av sine undersøkelser på åstedet i et boligområde på Vinstra. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I beredskap

Kommunens kriseberedskapsteam møttes tidlig torsdag morgen og la planer for håndteringen av de berørtes tidligere og nåværende klassekamerater.

– Mange barn og unge har naturligvis spørsmål, og det blir en spesiell skoledag. I den grad man kan forberede seg, har lærerne gjort dette. Det handler om å stille opp, dele følelser og støtte hverandre, sier Støstad.

Både den 16-årige jenta og den 16 år gamle gutten er norske statsborgere og hjemmehørende på Vinstra.