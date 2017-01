Mild og grønn vinter kan føre til tidlig spiring

Det er forskjell på vinterværet på forholdsvis korte avstander i Gudbrandsdalen. Mens kuldegradene lenge har dominert i sør, så har det vært langvarige sommertemperaturer i nord.

Gradestokken har ligget på pluss 10 grader i flere dager i Lom, nord i Gudbrandsdalen.

– Det er ikke uvanlig at det er mildt, men det er uvanlig at det er mildt over så mange dager, sier rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Sigurd Eggen.

Han får støtte av gårdbruker Øyvind Bakken.

– Det er ikke normalt at det er sånn som nå.

Frykter spiring

Eggen og Bakken ser utover åkeren som fortsatt er grønn fra i høst. Det er ikke uvanlig at bakken er grønn i januar, men det milde været over tid er ikke noe som er dagligdags.

– Nå ser det ut som våren har kommet i januar, men jeg har opplevd slike vintrer før. På 70-tallet var det slik. Da var det ikke snø på fem år i Lom, og det var like mildt som nå. Det var slik i en periode på 30-tallet, og da ble det gjort våronn i både desember og januar, sier Eggen.

Men det milde været kan by på utfordringer for bøndene, nemlig at gresset begynner å spire.

– Faren med at det begynner å spire tidlig er at det kan komme frost. Da blir marken ødelagt. Det skjedde her for to år siden. Knollene på Timoteien ble svarte og råtne, og det ble ingen vekst, sier Eggen.

– Skjer sjelden

Ifølge Eggen er det sjelden at det skjer. Han har vært rådgiver i 20 år, og har bare opplevd det to ganger.

– Før det var jeg gårdbruker i 20 år og opplevde det aldri, men da var jeg igjennom flere perioder med isbrann. Så det er jo en av de andre tingene som kan skje.

Isbrann er vann som fryser og legger seg som en ishinne på åkeren. Da får man en drivhuseffekt og gresset under isen begynner å spire.

– Påvirker det milde været din jobb som bonde?

Det er litt tidlig å si ennå, men det kan gjøre det hvis de avlingen blir ødelagt av frost slik som for to år siden. Mye avhenger av hvordan det blir framover nå. Det er i slutten av januar så det er lenge igjen av vinteren, sier Bakken.