Mediehistorie i Fjell-Norge

Avisen Alvdal midt i væla blir trolig Norges første heldigitale avis, uten fortid som papiravis, som får pressestøtte.

Det superlokale prosjektet er derfor bygd opp digitalt fra bunnen av.

– Kan få stabil økonomi

Avisen startet opp i 2011, og dekker kun Alvdal kommune i Hedmark med 2440 innbyggere.

Redaktør Ivar Thoresen sier at de hadde et underskudd på en million kroner i fjor, men at de regner med å bringe regnskapet i balanse innen 2020.

Det er betalingssperre på praktisk talt hele avisen, og et årsabonnement koster 1800 kroner.

– 1400 abonnenter i en kommune med 2440 innbyggere er rett og slett imponerende. Jeg vil også si at det er en god avis med mye bra stoff, sier Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i Mediebedriftene.

– Generelt sliter jo nettaviser med at Google og Facebook tar en del annonseinntekter, men små lokale nettaviser som hovedsakelig baserer seg på abonnementsinntekter vil jo ha en mer forutsigbar og stabil økonomi.

– Alle skal ha tilgang til god journalistikk

ROS FRA PRESSEVETERAN: Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen. Foto: Morten Brakestad / NJ

– Dette syns jeg er et bra prosjekt. Det viktigste er at folk får tilgang til god journalistikk der de bor, uavhengig av plattform, sier generalsekretær i Norges presseforbund, Elin Floberghagen.

I dagens utgave er hovedoppslaget at selskapet Alvdal vei har fått inn nesten 150 000 kroner etter å ha sendt purringer til brukerne.

Litt lenger ned er det intervju med en sauebonde som hevder at han har mistet 60–70 lam på grunn av jerv og ørn.

Avisa har også en svært synlig «oppslagstavle», der man kan klikke seg inn på forhåndsomtaler av lokale arrangementer i kommunen.

– Hva skjer i nabolaget?

– Dette prosjektet ble utviklet fordi vi ser at mediebildet endrer seg. Vi får inn i stua hele verden hele tiden, men vet ikke noe om det som skjer på Bellingmo, Plassen og Strømmen, sier redaktør Ivar Thoresen.

Avisa har fem ansatte, og pressestøtten blir trolig 800.000 kroner

– Dette er veldig oppmuntrende, og viser at vår satsing ikke har vært bortkastet. Dette gjør det mulig å utvikle avisa videre.

Thoresen sier at de ønsker å satse på de nære nyhetene som kanskje mange andre redaksjoner dropper.

– Det er morsomt å drive nybrottsarbeid. Prosjektet viser at det går an å være innovativ og jobbe fram nye konsepter selv om man bor i Alvdal.