La ut småbruk til én krone

Småbruket som er til salgs ligger i Åsbygda i Stange kommune. Det er HA som først omtalte saken.

Bruket lå først ute til én krone. Nå er prisen steget til 340 000 kroner med denne forklaringen:

«Finn ville ikke lenger godta prisantydning på 1 krone så da er den endret til indeksjustert takst.»

Finn forklarer til NRK at det må være en reel salgspris for at de skal la annonser bli stående.

– Den vil ikke bli solgt for én krone

Kathrine Rosenvinge som er eiendomsmegler i DNB Lillehammer reagerer på prisen.

– Det tror jeg må være for å få mange klikk og mye respons. Den vil ikke bli solgt for èn krone. Jeg synes det er en litt rar måte å gjøre det på.

– Det er veldig få som gjør det på denne måten, legger hun til.

RART: Kathrine Rosenvinge synes det er rart å legge ut småbruk til èn krone. Foto: Frode Meskau / NRK

Ingar Ottosen som selger småbruket sier han har fått mange sidevisninger på annonsen.

– Det er helt spinnvilt. Nå er det over 16 000 visninger på Finn og jeg hadde mange meldinger og ubesvarte telefoner når jeg våkna i dag. Jeg hadde ikke forventa dette trykket, sier han.

16 000 visninger

På Finn er det nå 364 småbruk til salgs. Rosenvinge bekrefter den store interessen.

– 16 000 visninger er et veldig høyt tall. Dette er helt klart på grunn av prisen, men ellers er det mange som ønsker å bo landlig til. De ønsker seg en rolig og fin livsstil uten stress og mas, så vi får veldig mange klikk når vi legger ut småbruk på Finn.

– Interessen for småbruk er jeg sikker på at gjelder hele Norge. Småbruk er vel det ordet det søkes mest på i løpet av et år, legger hun til.

Ingar Ottosen tror han får solgt bruket i løpet av neste uke. Han håper på en bestemt type kjøper.

– Det bør være noen som er seriøst interesserte i å utvikle eiendommen, sier han.