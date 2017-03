Kikhoste var nesten ikke registrert i det hele tatt i Norge på begynnelsen av 1990-tallet. Det økte litt fram mot 2000 og siden da har det vært registrert mellom 2500 og 5000 tilfeller årlig.

– Jeg trodde at jeg bare var forkjøla, men tydeligvis var det kikhoste, sier 10.-klassingen Jonas Dammen.

Mer enn en tredjedel av klassa hans har fått kikhoste påvist i vinter. Og det er ikke rart, for kikhoste er veldig smittsomt.

– Hvis vi ser for oss en uvaksinert befolkning, vil én person med kikhoste kunne smitte mellom 15 og 18 personer. Sammenligner vi det med influensa, som mange tror at er veldig smittsomt, vil én influensasyk kunne smitte én til to andre personer, sier Margrethe Greve-Isdahl.

Ufarlig for de fleste

Vaksinen mot kikhoste er en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge og sjukdommen er ufarlig for de aller fleste av oss.

– Men det kan være farlig for de aller minste. Barn under ett år kan få kraftige kik som gjør at de ikke får puste slik at de i verste fall dør, sier Margrethe Greve-Isdahl som er overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet.

Så sykdommen er først og fremst plagsom og veldig, veldig slitsom.

– Man blir helt satt ut. Kan ikke annet enn å bli ferdig med å hoste og så hente seg inn etterpå, sier Eli Gunnarsrud.

Hun er lærer for 10.-klassen på Åsnes ungdomsskole som har vært hardest rammet og slapp ikke unna. Hun hoster på sjuende uka.

På nedtur

Ragni Skogrand, smittevernrådgiver /hygiene sjukepleier i Grue kommune og kommuneoverlege for Solør kommunene Våler, Åsnes og Grue, Terje Christiansen. Skogrand ser at kikhoste er veldig smittsomt og at det ofte smitter før man blir klar over at det er kikhoste man har. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

I Åsnes har altså store deler av ungdommene gått rundt og hosta denne vinteren. Nye rapoporteringsrutiner sørger for at man nå har bedre oversikt over utbrudd og de ser nå ut til å være på nedtur.

– Det har vært færre innom her de siste ukene, så det ser ut som at folk er i ferd med å bli bedre, sier ommuneoverlege for de tre kommunene i Solør–Grue, Åsnes og Våler–Terje Christiansen.

Nå er de fleste 10.-klassingene på Åsnes ungdomsskole tilbake på skolen, om enn litt medtatt. kikhoste henger nemlig i. Det er ikke for ingenting det er kalt «hundredagershoste».