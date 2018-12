Temperaturen kan bli høy når det nærmer 24. desember. Er familiemedlemmer uenige om ting ellers i året, spisser det seg gjerne ekstra til når det handler om høytiden over alle: jula.

Musikerne Ingrid Olava og Eva Weel Skram og familiepsykolog Marie Theisen, møttes i NRK-sofaen i forbindelse med adventsserien «Hva er jul for deg».

Musiker Ingrid Olava er nybakt mor og tar med mann og baby til barndomshjemmet og foreldrene hennes i Lillehammer julaften. Ingrid kaller jula et utstillingsvindu.

STRESS MINDRE: Musiker og småbarnsmor Ingrid Olava tror flere bør la ting være litt mindre perfekt Foto: NRK

– Alt blir så gjennomsiktig. Man skal liksom gjøre opp regnskap for selve livet. Hvis du mangler noe, så føles det ekstra mangelfullt i jula.

– Det beste er å tenke at en uperfekt jul er BRA nok, det vil lette på trykket. Vi må slutte å se jula som et utstillingsvindu, sier Ingrid Olava, og får full støtte av psykolog Marie Theisen.

Psykologens juletips

1. Din juletradisjon er ikke best for alle

– Det er urealistisk og egoistisk å tenke at jula skal bli akkurat slik DU vil ha den, når du feirer sammen med andre, sier Theisen.

Tenk over hvilke forventninger og prioriteringer du selv har. Hvilke er viktigst?

Snakk sammen før julaften, og spør om hva som er viktig for den enkelte.

julaften, og spør om hva som er viktig for den enkelte. Hold ut å være uenige, at folk har ulike behov. Forhandle dere frem, gi og ta.

Bytt rolle med den du er uenig med. Framstår du unødvendig steil?

Vær raus! Kan du gi avkall på noe, som er viktig for noen andre?

Musiker Eva Weel Skram vokste opp i en familie med mange helt faste juletritualer, nesten etter en tidstabell.

Hun innrømmer at hun gråt for den minste ting første gang hun feira jul hjemme hos familien til kjæresten. Det at ting ble gjort litt annerledes, føltes sårt.

LAGER EGEN JUL: Eva Weel Skram er opptatt av tradisjoner, men ikke bare sine egne. Foto: NRK

I år skal Eva feire jul i nytt hus sammen med sin egen lille familie. Der skal hun og mannen prøve å videreføre tradisjonene de liker best fra egen oppvekst.

– Det blir litt å gi og ta for oss begge, sier hun.

2. Du MÅ ikke feire jul

– Det er ingen regel om at du skal feire jul, du kan la det være en helt vanlig dag, sier psykolog Theisen, som minner om at det ikke finnes noen fasit på hvordan vi skal feire jul.

Hun oppfordrer oss til å slutte å mase så mye på dem som velger å være alene julaften.

Alle skal nemlig ikke feire jul sammen med noen. Noen har valgt å være alene, andre har ingen å feire i lag med. Det er to forskjellige ting.

– Uansett om du feirer alene eller sammen med noen, er det lurt å planlegge litt, slik at du er forberedt på eventuelle reaksjoner, råder hun.

INGEN SØNDAGSENGEL: Lillehammerjenta Marie Theisen gjorde suksess i 1996 som prestedatter i filmen «Søndagsengler». I filmen kom hun med replikken mange husker: «Jesus driter han også» – servert til sin far, presten, spilt av Bjørn Sundquist. Foto: NRK Drama

3. Lag en kriseplan før julaften braker løs

Marie Theisen sier det er lurt å ha tenkt gjennom hva som kan skjære seg. Da blir det lettere å håndtere en eventuell krise, stor eller liten.

Her er hennes tips til hvordan du kan forberede deg, enten du skal feire alene for første gang, uten ungene for første gang, eller gruer deg litt til akkurat denne jula.

Spør deg selv hvordan du vil håndtere det hvis det skjærer seg, inni deg?

Hvilke kroppslige signaler pleier å dukke opp? (svette, gjesping, rastløshet)

Hvis signalene er der, hjelper det å gå ut? Eller å gå på do? Eller knuse flasker i glasscontaineren for å få ut aggresjonen?

Sett grenser for deg selv for hva du tåler av omgivelsene. Hvis du føler deg tråkket på, så ta en timeout, istedenfor å lage bråk.

Avtal på forhånd å ringe en venn i tilfelle du trenger en prat.

Gjør noe som er fint for deg. Fjern deg fra den vonde situasjonen, gjør noe annet, som kan bryte den vonde stemningen.

UPERFEKT ER BRA NOK: Ingrid Olava og Marie Theisen er enige om at mange kaver for mye i forsøket på å skape ei perfekt jul. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

4. Gamlehjem-testen

Psykolog Maria Theisen oppfordrer alle til å spole seg inn i fremtiden når vi sitter på gamlehjemmet og minnes julefeiringer.

– Vil vi da tenke at det var bra at vi fikk vaska alle vinduer og kjøkkenskap før jul? Eller vil vi minnes at det var fint vi satte oss ned med naboen et par timer, han som ikke hadde noen å feire jul med?, spør Theisen.

5. Noe som hjelper

Psykolog Marie Theisen er opptatt av at vi må slutte å ha så høye krav til jula, og heller tenke på hvordan vi kan gjøre jula til en god tid for folk rundt oss.

– Lykkeforskning viser at det som gjør oss aller mest lykkelige, er å gjøre noe for andre, avslutter hun.