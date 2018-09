Hund tatt i revesaks: – Barbarisk, sier dyrevernere

– Man drømmer jo ikke om å oppleve noe slikt. Nå er jeg 72 år, og jeg har jakta siden jeg var 17. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Kjell Sterner.

Kjell, kona Grethe og dunkeren Tyr var på harejakt i Vidalen i Sør-Aurdal i Valdres, da de opplevde det som for dem var helt utenkelig i 2018.

– Vi satt bare tre meter fra revesaksa som hunden går i. Vi hørte et klikk og hunden som ula. Vi var veldig heldige som var så nærme, det var hell i uhell, sier han.

Det var avisa Valdres som først omtalte saken.

Sto om tid

Da Tyr ble sittende i revesaksa kasta kona Grethe seg over hunden.

– Hun holt den fast, men på grunn av smertene forsøkte hunden å forsvare seg, så han beit rundt seg, men heldigvis fikk ingen av oss noen store skader. Det tok bare et par sekunder fra det smalt, til jeg fikk løst hunden ut av fella.

Kjell forteller at han er veldig glad for at både han og kona var på jakt den dagen.

– Jeg hadde ikke klart å få hunden ut alene hvis ikke kona hadde vært der. Hadde vi vært lenger unna hadde Tyr fått skader. Han ville nok begynt å hale og dra for å komme seg løs, sier Kjell.

DYREPLAGERI: – Det er en grunn til at revesaks ble ulovlig for 86 år siden, sier politioverbetjent Frode Veglingsrud, hos politiet i Valdres. Han mener denne jaktmetoden er dyremishandling. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Politisak

Kjell og Grethe dro rett til politiet på Fagernes og anmeldte saken. Dette er første gang, i løpet av sine 34 år i politiet, at politioverbetjent Frode Veglingsrud får inn en sak som denne.

– Dette er høyst ulovlig. Det er en uetisk og usmakelig jaktform som har vært ulovlig siden 1932, sier Veglingsrud.

Han forklarer at en revesaks fungerer som en klappfelle der reven og andre firbeinte går i fella, og blir sittende fast. Saksen gjemmes rundt om i skogen, og det blir lagt ut åte for å lokke til seg dyret. Det ble funnet åte like ved denne revesaksa, så det er ingen tvil om at den nylig er lagt ut.

– Dyra blir sittende fast til de kommer seg løs, enten ved at de river av seg foten eller at de rett og slett gnager den av seg. Eller til de blir avlivet av den som setter ut fella, sier han.

Politiet ser alvorlig på saken som nå er under etterforskning. Veglingsrud har blitt kontakta av flere som er engstelige for å sende hundene sine ut i området.

– Jeg vet det er mange jegere som nå vegrer seg for å slippe hunden løs i terrenget, i frykt for at også deres hunder skal bli skadet, sier han.

– Uetisk

Dyrevernalliansen som jobber for bedre dyrevelferd, er svært kritiske til bruken av revesaks.

UVERDIG: Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen mener bruk av revesaks er barbarisk og uverdig. Foto: Dyrevernalliansen

– Revesaks er et barbarisk redskap som påfører vilkårlige dyr grusomme lidelser og er dermed uegna til etisk forsvarlig viltforvaltning. Bruk av revesaks og lignende redskaper er ikke verdig en nasjon som tar dyrevelferd på alvor, sier Kaja Ringnes Efskind, i Dyrevernalliansen.

Hun forteller at det opp gjennom åra har vært flere tilfeller av husdyr og familiedyr som havner i slike feller.

– Det er forferdelig trist at uskyldige dyr, både ville og tamme, skal lide på grunn av grusomme fangstredskaper som dette. Dyrevernalliansen er glade for at politiet tar saken alvorlig, og vi forventer at de nå etterforsker saken, både som brudd på dyrevelferdsloven og viltloven, sier hun.

Tyr var heldig

For Tyr gikk det bra denne gangen. Ifølge Kjell sa veterinæren at det var alderen som reddet hunden hans, hadde den vært eldre ville poten blitt knust.

Kjell tenker på alle de ville dyra som ikke får hjelp dersom de skulle gå i en revesaks.

– Hadde et rådyr eller en rev gått i fella, så hadde de blitt stående der. Det er rett og slett faunakriminalitet. Sånn kan man bare ikke gjøre. Når man jakter skal man avlive på en human måte, dette er ikke humant, sier han.

– Er det en jeger som har satt ut revesaks, skulle han aldri få love til å jakte igjen, avslutter Kjell Sterner.