Hesten døde momentant av det kraftige støtet. Et vitne sa det smalt skikkelig og lyste opp som en ildkule da masta traff bakken.

Det var avisa Dølen som først skrev om saken.

Tirsdag den 3. juli hadde Ronja akkurat sett til sine fire hester, og lagt seg for kvelden da hun brått ble vekket på verst tenkelig vis.

– Jeg hadde sovet i ti minutter da mamma ringte meg og sa at hesten min var død. Jeg spratt opp av senga, og fløy ut, forteller Ronja Andrine til NRK.

DØDE: Hesten Lloyd, som er en varmblodig ponni av typen Welch COB, døde av strømmen den fikk gjennom kroppen. Foto: Randi Sølvi Beitdokken-Tokvam

– Vi hadde et nært forhold

Da hun kom fram så hun hesten sin Lloyd (9) ligge livløs på bakken. Ved siden av lå strømmasta, bare noen meter unna. Hesten hadde mest sannsynlig stått ved en bekk da masta falt, og fått 12 000 volt gjennom kroppen.

– Det var trist, og et sjokk, å finne hesten min slik. Vi hadde et nært forhold, det var kosegutten, sier hun om hesten hun hadde eid de fire siste årene.

Ronja synes det er skremmende å tenke på at det kunne vært hun som ble rammet av strømmen. Bare en kort stund tidligere hadde hun stått sammen med hestene, omtrent der masta falt.

– Hadde jeg vært litt tregere hadde nok ikke jeg stått her i dag. Det kunne gått galt.

Legger seg flate – og endrer rutinene

Gudbrandsdal Energi Nett AS, som har ansvaret for mastene, legger seg flate etter hendelsen. Svein Ove Ånsløkken, nettsjef i selskapet, forteller at den aktuelle strømlinja er over 80 år gammel.

– Den masta som falt er laget av betong, og betongen har blitt dårlig under bakkenivå. Feilen var ikke synlig over bakken, sier han.

Han synes det som skjedde med hesten er skremmende, siden de har jevnlige inspeksjoner på alle linjer, på selve masta og fundamentene.

ENDRER RUTINER: Svein Ove Ånsløkken legger seg flat på vegne av Gudbrandsdal Energi, og sier de skal endre rutinene og heretter også sjekke fundamenter under bakken bedre. Her er han ved masta som velta. Ei ny mast ble satt opp dagen etter. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Ånsløkken sier at de forholder seg til gjeldende lover og regler på sjekk av både master, linjer og fundamenter, men at de etter denne hendelsen vil foreta enda grundigere sjekk på fundamentene.

Flere av betongmastene er allerede bytta ut.

KNAKK: Det var fundamentet under bakken på den over 80 år gamle linja som ga etter. Det gjorde at strømlinja havna på bakken, og strømmen gikk rett i kroppen på hesten. Foto: GE Nett AS

– Vi har bytta ut fundamentene på flere av mastene på linja som velta. De andre var helt fine. Det er tydelig at akkurat den som velta, var spesiell. Vi tror det kan ha sammenheng med at den delvis sto i en bekk, forteller Ånsløkken.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), skriver i en e-post til NRK at de synes det er flott at Gudbrandsdal Energi Nett tar så grundig tak i saken.

– Det er nettselskapene som er ansvarlig for høymastene, og grundigere rutiner er vi i DSB alltid fornøyd med. Våre tilsynsregioner fører tilsyn med mastene, og de rapporterer at tilfeller med svikt i betongfundament er meget sjeldne, skriver avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen, i en e-post til NRK.

Får erstatning for hesten

Ronja har fått tilbud på erstatning for hesten som døde, og setter pris på plasteret på såret.

– Det er godt at de legger seg så flate og vil gi meg erstatning for at jeg mistet hesten min. Jeg får ikke han tilbake uansett.

Pengene kommer hun til å bruke på stall til de gjenværende tre hestene.