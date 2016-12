Her stengast Vinmonopolet på nyttårsaftan – som einaste stad i landet

I Noreg finst det 315 vinmonopolbutikkar, og i år får dei ha opent på nyttårsaftan for første gong. Vinmonopol har dei også i Nordre Land, men på årets siste dag helt polet i Dokka sentrum stengd.

Det er på grunn av eit kommunevedtak som vart gjort da alkohollova vart endra. I dei fleste kommunar har retningslinjene vorte endra, men altså ikkje i Nordre Land. Derfor vil polet haldast stengt på den siste dagen i året.

– Vi vart klar over det her like før jul. Det er eit vedtak som er gjort i kommunen for nokre år sidan som heng att, seier ordføraren i kommunen, Ola Tore Dokken.

Vedtaket gjer at Vinmonopolet på Dokka må halde stengt julaftan, nyttårsaftan og påskeaftan. Det vil ikkje vera mogleg å få endra dette i år.

– Vedtaket må behandlast politisk og det er ikkje mogleg å få til før nyttårsaftan i år, seier Dokken.

Kommunane bestemmer

Kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen seier at det ikkje er ofte kommunar vel strengare regler enn alkohollova.

– Alkohollova sett rammer for opningstid, kommunane kan ha strengare opningstider viss dei ønsker det, seier Bing Lorentzen.

Kundane må handle polvarene til nyttårsaftan tidlegare enn andre stader i landet. Foto: Stig Westre / NRK

Etter at alkohollova opna for at Vinmonopolet kan selje på nyttårsaftan, sende dei eit brev ut til alle kommunar med pol. Alle kommunane har godteke endringane, med unntak av Nordre Land.

– Det finst nokre stader kor kommunar har endra opningstidene, men det er sjeldan kommunane vel strengare reglar enn alkohollova, seier Bing Lorentzen.

Vil endre

Ordføraren seier at dette vil dei ta opp på første møte etter nyttår.

– Når det berre er Vinmonopolet på Dokka som må halde stengt, så er det ingen grunn til at vi skal stå på det. Så vi vil ta opp det her som ein sak i første møte i formannsskapet etter nyttår, seier Dokken til NRK.

Dokken håper folk i Nordre Land får ei fin nyttårsfeiring sjølv om polet held stengt.