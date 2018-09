Her kan du stå på ski i høstferien

Det er fortsatt september, en måned flere forbinder med sprakende høstløv og sykling heller enn ski og snø.

Men skistedene konkurrerer om å starte sesongen tidligst mulig, og det har de senere årene blitt eksperimentert med både lagring av snø og med produksjon av snø tross mange plussgrader.

Beitostølen var først ute med å lagre snø gjennom sommeren i 2012. Siden den gang har flere gjort det samme, blant annet Sjusjøen. Sistnevnte er det eneste stedet i Norge, etter det NRK har funnet ut, som tilbyr preparerte langrennsløyper så tidlig. I tillegg er det noen få alpinanlegg som åpner skiheisen nå i høstferien.

IVRIGE: Emil Intelhus Brøto og Lasse Aulin kjørte treningsøkt på rulleski i dag, men gleder seg til å gå på ordentlige ski fra fredag. Her er de i samtale med Johannes Haukåssveen. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Snø fra forrige vinter

Sjusjøen skisenter er kjent for å være blant de første som åpner skiløypene om høsten, og har i flere år hatt langrennsløyper fra og med høstferien. Denne høsten er intet unntak. På fredag blir det mulig å gå på ski i preparerte skiløyper på Natrudstilen.

– Vi hadde tenkt å kjøre ut snøen i går, men det var venta en del ruskevær i dag. Derfor venter vi til i kveld, forklarer primus motor og løypekjører Johannes Haukåssveen.

På Sjusjøen har de lagret snø fra forrige vinter, i tilegg til en maskin som kan produsere snø i plussgrader. Hvis det kommer minusgrader lager man kunstsnø på «tradisjonelt» vis. Snøkanonene står klare til dyst.

I første omgang er det 1,2 kilometer med løype som blir gjort klar, og denne blir gradvis utvida ettersom det kommer mer snø. Torsdag kom det også et dryss naturlig vare, som ski- og løypeentusiastene vet å verdsette.

400 meter snø i Kvitfjell

Kvitfjell er også blant skistedene som satser på supertidlig sesongstart. De har for første gang forsøkt seg på lagring av snø, opplyser Vibeke Fürst Holtmann i selskapet Alpinco, som drifter anlegget.

– Dette er et prøveprosjekt, som vi nå skal teste for å tilby gjestene ekstra lang sesong. Vi åpner én løype nå i høstferien, hovedsakelig for treningsgrupper og entusiaster, sier hun.

SNØ FRA FORRIGE SESONG: Kvitfjell har lagret snø for første gang, og det blir til en 400 meter lang preppa bakke til høstferien. Foto: Vibeke Fürst Holtmann

Løypa blir 400 meter lang, og responsen har vært enorm: Så langt har over 4300 personer tilknyttet ulike skiklubber forhåndsbestilt trening.

Holtmann sier at det vil bli satt opp timeplaner, og at alle skal få kjørt. Tirsdag og fredag i uke 40 er satt av til at hvem som helst kan få prøve seg, uten at man har forhåndsbestilt plass.

Oppdal: – Dropp de nye skia

Også i Oppdal i Sør-Trøndelag har det vært observert folk med ski på beina nå i september. De lokalkjente anbefaler likevel ikke at man legger ut på tur med nytt skiutstyr. Til det er for lite snø.

– Det er ikke snakk om oppkjørte løyper. men det skal være mulig å gå på ski, særlig i retning Storlidalen. Det er snø i høyden, opplyser Sigbjørn Frengen på Oppdal turistkontor.

I tillegg har Juvass Sommerskisenter åpent. Skisenteret måtte stenge tidligere i sommer på grunn av ekstremvarme, men fra slutten av august har de fått påfyll fra oven. 23. september reåpnet de, og opplyser at de har åpent til 4. november eller så lenge været tillater det.