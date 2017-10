Nå åpner skiløypene på Sjusjøen

Snø i løypa, høst ved siden av, på Natrudstilen på Sjusjøen i 2015. Foto: Elin Fossum / NRK

– Vinteren nærmer seg og Sjusjøen er kjent for å ha skiløyper tidlig, så nå «klæmer» vi på fra onsdag av, sier løypeansvarlig Johannes Haukåssveen.

Snømaskina går døgnet rundt nå. Det bli snø på skiskytterstadionen og litt løype. Ved siden av kan man fortsatt gå på rulleski.

Det er for å tilfredsstille de ivrige skiløperne som satser mye. På spørsmål om det er særlig energivennlig å produsere snø i 10 varmegrader, svarer Johannes Haukassveen ubetinget ja.

– I Mjøsregionen er det veldig mange som satser hardt på både ski, skiskyting og kombinert og da er det mye billigere å komme til Sjusjøen i stedet for å ta fly ned til alpene for å gå på breer der, sier han.

Grov og hard, men god

Her er snøhaugene på Sjusjøen i september i fjor. De følger omtrent akkurat samme tidsskjema i år. Foto: Arne Trolldalen

Snøen fra snøkanonene er ikke helt som den som faller fra himmelen. Kunstsnøen i haugen er grov og når den blir fordelt ut over løypene, og løypemaskinene har kjørt et par runder, blir den knallhard. Så mens det fortsatt er plussgrader saltes den litt hver dag.

– Da blir det veldig slitesterk snø, sier Johannes Haukåssveen.

Ved siden av den voksende snøhaugen står skismører for skilandslaget Roy Pedersen og tripper. Han er ivrig etter å få teste snøen som snart skal fordeles ut over løypene på Natrudstilen.

– Vi er som gamle sirkushester, vet du. Lukter vi snø så dukker vi opp, ler han.

Mange store renn går på kunstsnø

Roy Pedersen sier det alltid er viktig å komme tidlig i gang og finne de beste skiene til utøverne. Og testing på kunstsnø er like viktig som på vanlig snø.

Smørebussen til skilandslaget. Foto: Privat

– Dette er veldig relevant for oss, for de fleste worldcuprenn går på kunstsnø, og også OL og VM, så vi gleder oss til å komme i gang med testingen her nå, sier han.

Landslagssmøreren mener snøen på Sjusjøen er helt strålende.

– Når de bare får lagt ut snøen i løypene her, så blir det fint føre. De er veldig gode til å preparere løyper her, så vi gleder oss veldig, sier han.

Snart skisesong flere steder

Sjusjøen pleier å være første ute med noen kilometer med skiløyper hver vinter. Men flere andre skisteder følger tett på.

I Trysil lokker de også med tidligsnø fra 28. oktober.

Ifølge nettsida Trysil iskisporet.no vil 5,5 kilometer med langrennsspor åpne den 28. oktober og holdes ved like fram til 15.12.

På Beitostølen er det ikke skiløyper riktig ennå. Men der er det som vanlig sesongåpning for langrennseliten i november. Planlagt sesongåpning er 4. november.

