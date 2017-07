Her brenner spinneren til Marcus (7)

Pappa Arne Myromslien sier han er sjeleglad for at ikke hele huset på Kvikne i Nord-Fron i Oppland tok fyr. Resten av familien hadde gått og lagt seg da brannen startet.

– Jeg var ute for å vaske verandagulvet. Jeg hadde akkurat satt spinneren på lading. Det gikk noen få minutter og så hørte jeg et smell. Jeg tenkte først at det var katten som hadde revet ned noe, sier han.

Fidget spinner Ekspandér faktaboks Spinnerne ble opprinnelig oppfunnet på 1990-tallet, men ble populære igjen i 2017.

Nå benyttes de av mange skolebarn, og har ført til at noen skoler har forbudt bruken av dem.

Spinnerne har tre «armer» med et kulelager i midten, og spinnes rundt og rundt ved å holde på kulelageret eller en av «armene».

Under spinning avgis en lav summende lyd.

Spinnerne ble opprinnelig markedsført som en leke som kunne hjelpe folk med konsentrasjonsvansker til å holde fokus.

De skulle kunne virke avstressende for personer med for eksempel ADHD, angst og autisme.

Men ifølge Wikipedia er ekspertene delte om dette.

Da han kikket inn, stod det en flamme opp fra kjøkkenbenken. Myromslien fikk nappet ut kontakten, kastet spinneren i vasken og slukket brannen. Han rakk også å ta en kort video av det som skjedde.

– Det var snakk om minutter i hvert fall fra en skikkelig katastrofe, mener han.

SJOKKERENDE OPPLEVELSE: Marcus (7) sammen med pappa Arne Myromslien, mamma Britt Unni A. Bilben og lillesøster Ane (4). Familien fra Kvikne i Nord-Fron kommune i Oppland er glade for at brannen raskt ble oppdaget og slukker, selv om mamma synes det var en sjokkerende opplevelse. Foto: Alexander Nordby / NRK

Delt på sosiale medier

Myromslien la ut videoen av spinnerbrannen på Facebook og tirsdag formiddag hadde mer enn 1000 personer sett den. Spinneren tilhørte sønnen Marcus (7) som hadde fått den i gave av foreldrene i forbindelse med at han lå på sykehus i Oslo.

– Det var litt trist at den brant opp, sier Marcus (7) til NRK.

PRODUSERT I KINA: Spinneren av typen «LED-ligt-Spinner-and-Bluetooth-Speaker» er produsert i Kina. Den har batteri, lys, Bluetooth-forbindelse og en liten høyttaler som kan streame musikk. Foto: Stayclassy AS

Mamma Britt Unni A. Bilben forteller at hun kjøpte spinneren til sønnen 15. juni over disk i butikken til Stayclassy i Sandvika i Asker. Spinneren har et batteri, lys, Bluetooth-forbindelse og en liten høyttaler som kan streame musikk.

– Det er jo ganske sjokkerende, men vi er kjempeglade for at det gikk bra. Jeg håper at de som selger slike spinnere tar ansvar, sier hun.

– Vi har gått ut med advarsel

Eier og daglig i Stayclassy AS, Thomas Holstad, sier de ser på hendelsen som et enkelttilfelle. Den aktuelle spinneren av typen «LED-ligt-Spinner-and-Bluetooth-Speaker» er produsert i Kina.

Holstad opplyser at de har solgt rundt 200 stykker, de fleste via nettbutikken, men noen er også solgt over disk.

– Vi har gått ut med en konkret advarsel om produktfeil på Facebook og varslet fabrikken. Vi anmoder samtlige kunder som har kjøpt produktet om at det må lades under oppsyn. Kundene står fritt til å kunne bytte produktet kostnadsfritt i en annen spinner, sier han.

ADVARER: Eier og daglig i Stayclassy AS, Thomas Holstad, sier de nå har gått ut med en advarsel og anbefaler alle som har kjøpt spinneren om å ha den under oppsyn under lading. Foto: Stayclassy AS

Holstad tror det må ha vært kortslutning i batteriet – en type feil som kan oppstå i elektriske produkter. Han er kjent med rapporter om spinnerbranner i andre land, men vet ikke om det er den samme typen spinner.

Nå lover han å gjøre det godt igjen overfor Marcus.

– Dette har selvfølgelig ikke vært en morsom opplevelse for familien. Dersom de kommer innom vår butikk i Sandvika så skal jeg sørge for at de går veldig, veldig blide ut derfra, sier han.