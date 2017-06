– Jeg var på et møte i Brussel i forrige uke. Der var det mange som har ansvar for leketøy og sikkerhet rundt leketøy som er bekymret for disse lekene, sier avdelingsdirektør for næringsliv, produkter og farlige stoffer i DSB, Anne Rygh Pedersen.

Såkalte fidgetspinnere er blitt svært populære i Norge de siste månedene. NRK har tidligere omtalt at utsalgssteder landet over strever med å møte etterspørselen. Norges største nettbutikk for leker må se til Kina for å dekke etterspørselen.

– I Europa er det nesten tomt. Etterspørselen er enorm. Så fort vi får inn nye forsyninger er det tomt. Det er lange ventelister, sa Torbjørn Skalleberg, som driver Lekekassen.no, til NRK.

– Sjekk CE-merking

BEKYMRET: Anne Rygh Pedersen i DSB sier mange som jobber med sikkerhet er bekymret for dårlige produkter som kan havne på markedet. Foto: Henrik Bøe / NRK

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nylig gått ut med informasjon der de minner importører og selgere om at det finnes strenge regler for produsering, importering og salg av såkalte fidget-spinnere i Norge.

– Det blir produsert både gode produkter og produkter som ikke tilfredsstiller kravene til denne type leketøy, sier Pedersen.

Hun ber vanlige forbrukere om å sjekke at leketøyet de har kjøpt er CE-merket, og at det står at barn under 3 år ikke skal bruke produktet. Den største faren ved fidgetspinnere er at de kan inneholde små deler som barn kan sette fast i halsen.

– Hvis et lite barn er i stand til å ta av en løs del og få denne i seg, er ikke produktet godt nok, sier Pedersen

Vil ha beskjed om farlige produkter

DSB understreker at de per i dag ikke har mottatt informasjon om at det har skjedd farlige eller uønskede hendelser med fidgetspinnere i Norge.

De ber om at folk gir beskjed dersom de oppdager produkter som er farlige.

– Virksomheter har en selvstendig plikt til å melde fra til DSB om produkter som er farlige, og hvilke tiltak de setter i verk for å forhindre skader. Vanlige forbrukere kan gå tilbake til butikken og levere inn produktet hvis de ser at det ikke er CE-merket eller har løse deler, sier Pedersen.

Disse reglene gjelder, ifølge DSB: