Grantunnelen åpnet i dag: – Siste buksa jeg kjøper i Gran

«Nå skal jeg handle i Brandbu heretter» Rune Bødal

Tunnelen som i dag ble åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, skal gå forbi Gran, det vil si at man må kjøre av veien for å komme til butikkene. På den veien følger det en bompassering som koster 48 kroner å passere, 38,40 hvis du har en Auto-pass avtale.

Flere kunder har meldt sitt farvel til butikkene, en av disse er Rune Bødal.

– Nå må jeg betale 48 kroner hver vei, jeg er ikke happy for dette. Jeg synes veien var fin som den var, sier han.

Skal kjøpe klær andre steder

Rune, som har kjørt på veien i mange år sier han selv ikke har sett på veien som usikker.

– Jeg har kjørt her lenge og jeg har aldri sett noen store ulykker, men det er mulig at statistikken viser at det er noe ja.

– Så dette blir den siste buksa du kjøper i Gran?

– Ja det blir det skjønner du, nå skal jeg handle i Brandbu heretter.

Les også: Grantunnelen åpner i dag

Bjørn Linstad, Daglig leder på G-sport i Gran, mener tunnelen blir bra spesielt med tanke på trafikken. Han er ikke bekymret for at butikkene nå blir mindre synlig for bilene.

– Jeg tror de som vil handle lett svinger av ved avkjøringa, og lett inn på veien etterpå. Når slike endringer har skjedd andre steder har det ikke gått særlig inn på handelen, sier Lindstad.

TRYGG PÅ DRIFTEN: Bjørn Lindstad tror ikke butikkene vil merke påvirkningen av Grantunnelen i stor grad. Foto: Mats Sparby / NRK

– Hva tenker du om bompengene som kommer?

– Jeg er jo litt skeptisk til det, men jeg tror det også vil gå seg til etter hvert. Det har gjort det andre steder, så jeg håper på det beste, sier han.